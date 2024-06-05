Что скрывает дно реки Великой и где опаснее всего нырять, обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Руководитель псковского дайвинг-центра Роман Спицын стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 5 июня.
Главное:
- дайвинг-центр «Калипсо» работает в Пскове с 2012 года, за это время в нём подготовили более 300 специалистов различных уровней. С сертификатом центра люди могут заниматься дайвингом по всему миру;
- по дну реки Великой в черте Пскова можно изучить всю историю города. Там можно проследить все эпохи, начиная с осады Стефана Батория. От этого времени на дне остались каменные ядра. Кое-где сохранились гранитные столбики, которые есть на фотографиях царских времён. Есть боеприпасы времён Великой Отечественной войны;
- фермы от старого моста через Великую лежат под Ольгинским мостом, и технически достать их сейчас невозможно: водного крана в городе нет, а сухопутные не выдержит набережная. Конструкции растаскивают сборщики металлолома;
- на дне Великой лежит очень много лодок, в том числе старинных деревянных. Есть даже небольшое паровое судно, у которого один борт разбит, а второй закопан в песке. Его можно было бы поднять, но зимой. Плюс ко всему деревянные конструкции в воде не разрушаются, а после подъёма буквально за пару дней превратятся в труху;
- чаще всего псковичи топят ювелирные украшения и мобильные телефоны. Найти их на дне удаётся в 96 % случаев. Однако если потеря случилась в районе городского пляжа, то искать нужно сразу, даже на следующий день будет уже поздно: есть люди, которые постоянно собирают там ювелирные украшения – и совсем не для того, чтобы вернуть их хозяевам;
- очень много краденых кошельков дайверы находят в одном и том же месте – на левом берегу Великой напротив Псковской областной больницы. Иногда по банковским картам или документам удаётся найти владельцев;
- на реке Великой в Пскове есть четыре точки, где крайне опасно нырять. Это пирс рядом с местом стоянки прогулочных кораблей и территория под Ольгинским мостом – там небольшая глубина, строительный мусор и камни на дне. Кроме того, это мост Александра Невского (его высота – 13 метров, и удар о воду будет очень серьёзным) и район ЖБИ, где из дна торчит очень много арматуры;
- дно на строящемся пляже в районе улицы Ваганова дайвер проверил: оно ровное, песчаное, безопасное для купающихся.
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