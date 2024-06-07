Медиаиндекс председателя Псковского областного Собрания Александра Котова вырос в 1,5 раза

16:29, 07 июня 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял первое место в медиарейтинге депутатов регионального парламента по итогам мая 2024 года. Его медиаиндекс составил 4 029, что почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом месяце. Ближайшего конкурента он опережает в пять с лишним раз. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Самыми заметными в СМИ стали сюжеты с участием Александра Котова в Днях Псковской области в Совете Федерации РФ, где псковская делегация презентовала сенаторам проекты развития региона.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов также участвовал в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, Дню территориального общественного самоуправления, выступал на открытии Второго Форума ТИК.

Кроме того, Александр Котов вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым осмотрел введённые в эксплуатацию очистные сооружения в Плюссе и Заплюсье.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».