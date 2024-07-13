Фестиваль «Довмонт» начнётся сегодня в Псковском кремле

11:21, 13 июля 2024, ПАИ

Фестиваль «Довмонт Псковский» пройдёт в Псковском кремле сегодня, 13 июля. Ключевым событием фестиваля станет серия поединков за право обладать хрустальным мечом князя Довмонта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На фестивале будут работать площадки для женщин, настоящих мужчин и юных посетителей.

Музыкальным сопровождение фестиваля станет группа «Вольный ветер» и ансамбль ранней музыки «Алькантар».

Кроме того, на празднике будут организованы гастронамические площадки.

Мероприятие начнётся в 12:00 и будет продолжаться до 20:00 в северной части Крома. С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.