Приём заявок на участие в конкурсе «Многодетная семья года» начался в Псковской области

10:39, 19 июля 2024, ПАИ

Приём заявок на участие в конкурсе «Многодетная семья года» начался в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс проводится среди семей, которые живут в Псковской области и воспитывают трёх и более кровных несовершеннолетних детей. В частности, его участниками могут быть активные семьи, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются общественно полезной и благотворительной деятельностью, имеют достижения в профессиональной деятельности или успешное семейное дело, а также создают благоприятные условия для гармоничного развития, многостороннего воспитания каждого ребёнка и приобщения детей к спорту, культуре и творчеству.

Для участия в конкурсе многодетным семьям необходимо до 5 августа представить заявку и материалы в комитет по социальной защите Псковской области лично или на адрес электронной почты as.makarova@social.pskov.ru.

Напомним, что конкурс «Многодетная семья года» в Псковской области проводится уже четвёртый год подряд при поддержке регионального правительства региона. В прошлом году лучшей городской семьёй признали семью Сергея и Анастасии Петровых из Невеля, которые воспитывают девятерых детей. Лучшей сельской семьей стала семья Сергея и Софьи Гуртовых из деревни Капустино Палкинского района, в которой растёт шесть детей. Победители получили по 2,2 миллиона рублей на улучшение жилищных условий.

В этом году количество победителей и сумма выигрыша в конкурсе увеличены по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Будет определено десять победителей – по пять семей в двух номинациях: «Лучшая сельская семья» и «Лучшая городская семья». Каждая из них получит сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,5 миллиона рублей. Таким образом, из областного бюджета на эти цели будет выделено 25 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом размер финансирования увеличен более чем в пять раз. Победителей конкурса определит Совет по делам многодетных семей при губернаторе Псковской области.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи в Псковской области, прошло в Большом концертном зале областной филармонии 30 января.