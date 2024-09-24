Число заболевших коронавирусом в Псковской области уменьшилось за неделю

16:22, 24 сентября 2024, ПАИ

Число жителей Псковской области, заболевших коронавирусной инфекцией, уменьшилось за неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с 16 по 22 сентября по области зарегистрировали 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. При этом за неделю с 9 по 15 сентября был зарегистрирован 101 случай заболевания.

Всего коронавирусной инфекцией за неделю заразились 30 детей до 18 лет.

Ситуация в Псковской области по заболеваемости инфекциями верхних дыхательных путей, групповым случаям инфекционных заболеваний остаётся на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, что в область поступило более 78 тысяч доз вакцины от гриппа. При этом, по словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре. Расписание мобильных пунктов вакцинации от гриппа в Пскове можно посмотреть по ссылке.

Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.