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Новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» будут реализовывать в Псковской области

Новый президентский нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» будут реализовывать в Псковской области, сообщил главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров на конференции «Современная онкология. Проблемы и пути решения», которая проходит в Пскове сегодня, 11 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Напомним, что пять новых национальных проектов, которые президент РФ Владимир Путин анонсировал в послании Федеральному Собранию, должны запустить в 2025 году. Речь идёт о появлении нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных».

Так, нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» будет направлен на достижение национальной цели развития «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», одной из задач которой является повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, в том числе за счёт опережения взятых темпов снижения смертности, повышения удовлетворенности и доверия граждан к системе здравоохранения. В рамках нового национального проекта запланирована реализация масштабных мероприятий в сфере здравоохранения до 2030 года, в том числе обновление инфраструктуры здравоохранения – строительство медицинских организаций, ремонты и оснащение оборудованием.

Отметим, что в июне заведующая отделением радиотерапии Псковского областного клинического онкологического диспансера Елена Букша стала гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В эфире обсудили причины появления рака кожи и способы его лечения.

Об успехах Псковской области в лечении рака лёгкого и важности диспансеризации читайте в специальном материале ПАИ здесь.

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