О противодействии коррупции поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:54, 16 октября 2024, ПАИ

Заместитель начальника управления по вопросам противодействия коррупции Псковской области Александр Пашков стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 16 октября.

Главное из эфира: