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О противодействии коррупции поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Заместитель начальника управления по вопросам противодействия коррупции Псковской области Александр Пашков стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 16 октября.

Александр Пашков. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность должностного лица может повлиять на надлежащее исполнение им своих обязанностей. Служащий обязан уведомлять о возможном возникновении такого рода конфликтов интересов;
  • за девять месяцев 2024 года сотрудники управления рассмотрели материалы в отношении 34 госслужащих, девять из них касались возможного возникновения конфликта интересов;
  • в органах муниципального самоуправления в 2024 году из 293 рассмотренных материалов конфликт интересов был выявлен в четырёх. В результате два человека были уволены в связи с утратой доверия: в Псковской области это произошло впервые с 2016 года;
  • в 2024 году у муниципальных служащих в регионе были выявлены 24 нарушения требований о полноте и достоверности сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
  • наиболее частые ошибки при подаче деклараций о доходах и имуществе со стороны государственных и муниципальных служащих – это неверное указание доходов и неуказание счетов. Если суммы не велики и нет признаков умышленного сокрытия сведений, чиновник может отделаться предупреждением;
  • выявить нарушения сотрудникам управления помогают аналитическая система СПАРК (система профессионального анализа рынков и компаний) и государственная информационная система в области противодействия коррупции «Посейдон». С их помощью удаётся существенно сократить время на проверку деклараций. «Посейдон» агрегирует данные Федеральной налоговой службы, Росимущества и Росфинмониторинга;
  • антикоррупционный телефон доверия в Псковской области – (8 8112) 29-92-98. Позвонив на него, надо продиктовать роботу свои данные и оставить сообщение. В 2024 году на телефон поступило 23 обращения, но напрямую с фактами коррупции они не были связаны. Тем не менее, все обращения перенаправляются в органы, компетентные их рассматривать.

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