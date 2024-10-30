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Спорт

Город на спорте. Сергей Бухаров в программе «Среда обитания». Главное

Исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в среду, 30 октября.

Главное:

  • на территории Пскова порядка 280 различных спортивных объектов;
  • жители города регулярно оставляют просьбы об установке спортплощадок, довольно часто запрашивают уличные тренажёры;
  • большого спроса на хоккейные коробки нет, интерес к ним снизился. Единственный запрос на данный момент от жителей в районе Рижского проспекта. Там планируется хоккейная коробка, которую летом можно будет использовать для других видов спорта;
  • умный ФОКОТ в районе улицы Никольской пока единственный в Пскове, но уже поступают просьбы от горожан из других микрорайонов на установку подобных объектов, в частности от жителей домов на улице Юности;
  • ФОКОТ на Никольской очень востребован, уже в день открытия там с 7 утра первые посетители вышли на пробежку. Через месяц его работы туда добавили антивандальный стол для настольного тенниса. Сейчас решается вопрос привлечения на эту площадку спортивных школ города;
  • скейт-парки востребованы, загрузка высокая, в связи с чем имеется большой износ покрытия. «Мы понимаем, что это не последние скейт-парки в городе». В скором времени, как ожидается, в Пскове будет создана Федерация скейта, ВМХ и других смежных видов спорта;
  • на стадионе «Локомотив» обновили входную группу, следят за состоянием футбольного поля. Есть некоторые вопросы к состоянию трибун и к качеству покрытия мини-полей для занятий самых маленьких спортсменов;
  • на стадионе «Электрон» есть зарезервированный участок земли, который находится в оперативном управлении стадиона «Машиностроитель». Там, возможно, будет построен ФОК закрытого типа;
  • «Машиностроитель» уже не просто стадион, а целый спортивный кластер. Ежегодно объём привлечённых им внебюджетных средств растёт. Стадион зарабатывает на сдаче объектов в аренду, доход приносят столовая и гостиница. Но пока без дотаций спортобъекты существовать не могут;
  • с недавнего времени городской спорткомитет отвечает и за организацию детского отдыха. В ведении комитета находится лагерь «Радуга» в посёлке Ямм Гдовского района. Там проходят профильные спортивные смены. В этом году в «Радуге» за три смены отдохнуло около 400 детей. Также в этом году в лагере установили баскетбольную и волейбольную площадки, модернизировали футбольное поле. Планируется, что в перспективе там появятся элементы для скейтеров. Стоит задача увеличить количество мест в лагере, сейчас за одну смену он может принять 110 детей;
  • Пскову не хватает крытых площадок – футбольного и легкоатлетического манежей, залов для гимнастики, аэробики, единоборств, нужна лыжная база. Однако на территории города сложно найти место для размещения нового спортивного объекта;
  • по вопросу строительства крытого футбольного манежа администрация Пскова ведёт работу с Российским футбольным союзом. Такую площадку можно было бы возвести на «Локомотиве» или «Электроне».
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