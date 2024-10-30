Город на спорте. Сергей Бухаров в программе «Среда обитания». Главное

22:04, 30 октября 2024, ПАИ

Исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в среду, 30 октября.

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