Более 400 человек участвовали в поисках пропавшего в Великолукском районе подростка

18:41, 17 ноября 2024, ПАИ

Более 400 человек, а также несколько поисковых отрядов участвовали в поисках пропавшего 17-летнего Максима Новинского. Об этом сообщается в группе великолукского отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Также в поисках молодого человека оказывали помощь отряд «Сова» из Тверской области, специалисты отряда «ЛизаАлерт» из Санкт-Петербурга. Местные жители помогали квадроциклами и техникой, подчеркнули в отряде.

Тело пропавшего в ночь с 3 на 4 ноября 17-летнего Максима Новинского обнаружили в Великолукском районе сегодня, 17 ноября.

На протяжении двух недель следователи СУ СК, сотрудники полиции, МЧС и других спецслужб, волонтёры вели поиски подростка. Они обследовали все дачные дома в ближайших деревнях, зелёные зоны и все ближайшие водоёмы.

На данный момент следователи СУ СК проверяют все возможные версии гибели подростка. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем центрального аппарата ведомства.