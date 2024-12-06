Михаил Ведерников поставил задачу уничтожить основные очаги борщевика в области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по борьбе с борщевиком Сосновского, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Михаил Ведерников обратил внимание участников встречи на внимательное отношение к этому направлению работы. «Задача – в течение трёх лет уничтожить основные очаги и остановить бесконтрольное распространение борщевика. И тем самым сохранить экосистему Псковской области», – подчеркнул губернатор.
Он напомнил, что борщевик – очень агрессивное растение, которое вытесняет с занятой территории до 80 % всех видов животных и растений.
«Поэтому бездействие вызовет серьёзный экономический ущерб, который коснётся сфер сельского хозяйства, туризма, природных заповедников и заказников», – обратил внимание губернатор.
Михаил Ведерников также призвал планировать работы по борьбе с ядовитым сорняком заранее, а также следить за сроками их исполнения.
Ранее сообщалось, что более 20 млн рублей направили на борьбу с борщевиком в Псковской области в этом году. Кроме того, отмечалось, что интерактивную карту распространения борщевика разработали в регионе.
Также показатель борьбы с борщевиком включат в оценку эффективности глав муниципалитетов области.
Михаил Ведерников также обратил внимание на то, что необходимо усилить работу по привлечению к ответственности собственников и арендаторов заросших участков.
Кроме того, отмечалось, что условия предоставления субсидий для СНТ изменят в Псковской области с 2025 года. В частности, помощь смогут получать только те товарищества, которые не допускают зарастание территорий борщевиком Сосновского.
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