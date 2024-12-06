О лечении бронхиальном астмы рассказала Анастасия Повторейко в программе «Анамнез»

16:35, 06 декабря 2024, ПАИ

О бронхиальной астме и её лечении рассказала главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в эфире программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: