О лечении бронхиальном астмы рассказала Анастасия Повторейко в программе «Анамнез»
О бронхиальной астме и её лечении рассказала главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в эфире программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- почти 12 тысяч человек в Псковской области страдают бронхиальной астмой;
- в Псковской области ежегодно благодаря выявляемости, в том числе диспансеризации, регистрируют прирост больных бронхиальной астмой;
- бронхиальная астма – это наследственное заболевание, а аллергики – потенциальные астматики;
- при тяжёлой форме астмы применяется таргетная терапия (генно-инженерные биологические препараты);
- в отделении пульмонологии областной инфекционной больницы её получает 31 пациент. Три человека – в возрасте от 20 до 40 лет. 21 человек – от 41 до 60 лет, семь человек – старше 60 лет. Ещё 10 пациентов из районов лечатся амбулаторно;
- помимо базисного лечения, обязателен спорт: плавание, лёгкая атлетика, гребля и другие виды спорта, скандинавская ходьба;
- астма не имеет отношения к психосоматике;
- курение вейпов приводит к дырам в лёгких;
- двухэтапная вакцинация от пневмококка показана больным бронхиальной астмой (и не только им).
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