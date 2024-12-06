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Церковь Николы со Усохи в Пскове может выполнять роль кафедрального храма на время реставрации Троицкого собора

Церковь Николы со Усохи в Пскове может выполнять роль кафедрального храма на время реставрации Троицкого собора, сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия в Псковской области Вадим Нэдик в беседе с журналистами.

Фото: ПАИ

«Никола со Усохи станет совершенно другим храмом после завершения там всех работ. И на время реставрации Троицкого собора сможет выполнять роль кафедрального храма», – сказал Вадим Нэдик.

Он также объяснил важность археологических раскопок, которые проводились у стен храма. «Дело в том, что там реализуется проект, который разработал ещё Юрий Спегальский. За основу был взят именно он, и сейчас его воплощают в жизнь», – отметил Нэдик.

Кроме того, Вадим Нэдик рассказал об обнаруженных фундаментах двух храмовых галерей, которые использовались для хранения церковной документации. «Сейчас идёт спор о целесообразности восстановления этих двух галерей», – добавил Вадим Нэдик.

В случае их восстановления объёмы и внешний вид храма изменятся, и он, вероятно, может лишиться статуса памятника из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церковь Николы со Усохи – памятник архитектуры псковской школы зодчества XV–XVI веков, расположенный в центре города на улице Советской. Реставрационные работы в храме продолжаются второй год. Сейчас специалисты занимаются подготовкой к работе в условиях зимы.

В минувшем сезоне археологи нашли у стен храма множество уникальных находок, в том числе женское погребение с украшениями XI века, древний «саркофаг» и монетный клад XVI. О других находках можно прочитать здесь, здесь и здесь.

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