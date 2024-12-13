О правильном питании в новогоднюю ночь и не только поговорили в программе «Анамнез». Главное
Гостьей программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове стала врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова. Накануне Нового года поговорили о правильном питании.
Главное из эфира:
– доказано, что питание влияет на ДНК;
– топ продуктов, которые защищают ДНК: брокколи, куркума, зелёный чай, кисломолочные продукты, квашеная капуста;
– топ продуктов, которые разрушают ДНК: сладкая газировка, чипсы, попкорн, магазинные соусы и копчености. Это пищевой мусор;
– здоровью вредит доставка еды: можно 24/7 есть пиццу и запивать энергетиком, что чаще всего и делают молодые люди;
– более половины жителей России имеют избыточный вес, среди них 25 % – дети;
– псковичи «провисают» по цинку, селену, витаминам Е, В и С;
– пиво снижает тестостерон и приводит к импотенции у мужчин;
– как пережить Новый год без потери здоровья и накопления лишнего веса: заменить майонез на самодельные соусы на йогурте, сметане с различными добавками. Пируем с утра, калорийные блюда едим в первой половине дня, жуём тщательно пищу, салаты делаем не тазиком, а мини-порциями, меняем большие тарелки на маленькие, едим медленно, не запиваем;
– много двигаемся, тратим энергии больше, чем получаем калорий.
О правильном питании в новогоднюю ночь и не только поговорили в программе «Анамнез». Главное
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