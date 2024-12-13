О правильном питании в новогоднюю ночь и не только поговорили в программе «Анамнез». Главное

17:24, 13 декабря 2024, ПАИ

Гостьей программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове стала врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова. Накануне Нового года поговорили о правильном питании.

Главное из эфира:

– доказано, что питание влияет на ДНК;

– топ продуктов, которые защищают ДНК: брокколи, куркума, зелёный чай, кисломолочные продукты, квашеная капуста;

– топ продуктов, которые разрушают ДНК: сладкая газировка, чипсы, попкорн, магазинные соусы и копчености. Это пищевой мусор;

– здоровью вредит доставка еды: можно 24/7 есть пиццу и запивать энергетиком, что чаще всего и делают молодые люди;

– более половины жителей России имеют избыточный вес, среди них 25 % – дети;

– псковичи «провисают» по цинку, селену, витаминам Е, В и С;

– пиво снижает тестостерон и приводит к импотенции у мужчин;

– как пережить Новый год без потери здоровья и накопления лишнего веса: заменить майонез на самодельные соусы на йогурте, сметане с различными добавками. Пируем с утра, калорийные блюда едим в первой половине дня, жуём тщательно пищу, салаты делаем не тазиком, а мини-порциями, меняем большие тарелки на маленькие, едим медленно, не запиваем;

– много двигаемся, тратим энергии больше, чем получаем калорий.