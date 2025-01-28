Ученики школы креативных индустрий показали процесс создания новых серий о псковских барсиках
Ученики Школы креативных индустрий Пскова показали процесс создания новых серий мультфильма о барсиках, сообщили ПАИ в организации.
-
Фото: Школа креативных индустрий Пскова
-
Фото: Школа креативных индустрий Пскова
-
Фото: Школа креативных индустрий Пскова
-
Фото: Школа креативных индустрий Пскова
Учащиеся работают над созданием фонов и интерьеров для мультфильма, а ребята из студии по обработке фотографий и видеозаписей пишут сценарий и прорабатывают характеры новых персонажей. Одной из новых локаций станет Полистовский заповедник.
Ранее руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков рассказал об идее создания мультфильмов, а также на кого они рассчитаны. Кроме того, был раскрыт секрет механизма фигурок барсиков. Также стали известны прототипы, которые дали имена псковским барсикам.
Участники муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 2025» представили свои методические разработки
Ученики школы креативных индустрий показали процесс создания новых серий о псковских барсиках
Михаил Ведерников поручил усилить поддержку НКО в работе по социальной адаптации участников СВО
Премию в миллион рублей от Правительства РФ получил парк активного отдыха «Мальская долина»