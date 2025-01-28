Ученики школы креативных индустрий показали процесс создания новых серий о псковских барсиках

18:00, 28 января 2025, ПАИ

Ученики Школы креативных индустрий Пскова показали процесс создания новых серий мультфильма о барсиках, сообщили ПАИ в организации.



Фото: Школа креативных индустрий Пскова



Фото: Школа креативных индустрий Пскова



Фото: Школа креативных индустрий Пскова



Фото: Школа креативных индустрий Пскова







Учащиеся работают над созданием фонов и интерьеров для мультфильма, а ребята из студии по обработке фотографий и видеозаписей пишут сценарий и прорабатывают характеры новых персонажей. Одной из новых локаций станет Полистовский заповедник.

Ранее руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков рассказал об идее создания мультфильмов, а также на кого они рассчитаны. Кроме того, был раскрыт секрет механизма фигурок барсиков. Также стали известны прототипы, которые дали имена псковским барсикам.