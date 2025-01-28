Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новые серии мультфильмов о псковских барсиках анонсировала Ольга Тимофеева

Новые серии мультфильмов о псковских барсиках анонсировала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Напомним, на новогодних каникулах вышел первый эпизод анимационного сериала о барсиках, который получил название «Барсик и Рождество». Его подготовкой занимались учащиеся Школы креативных индустрий.

«Дело в том, что финальную работу по итогам двух лет обучения ребята должны были выпустить только к маю, не торопясь, но они уже сейчас представили свой мультфильм «Барсик и Рождество», и первый блин совершенно не вышел комом. А ведь для воплощения идеи была выбрана кукольная анимация, одна из самых непростых. Создание такого мультфильма – небыстрый, трудоёмкий процесс», – отметила Ольга Тимофеева.

Следующей работой ребят из Школы креативных индустрий станет мультфильм «Барсик и заповедник». Сейчас идёт работа над его озвучиванием.

«Вообще наши барсики будут отправляться в самые интересные и привлекательные для туристов места, будут знакомиться с краснокнижными животными, рассказывать про уникальные объекты. То есть уже есть намётки для будущих серий», – поделилась заместитель губернатора.

Ольга Тимофеева также напомнила, что в мае исполнится два года с момента начала обучения в Школе креативных индустрий. «И уже есть мысль оставить ребят на третий год обучения. Мы не готовы отпустить их, на них возложены большие надежды. К тому же сейчас каждый из них уже выбрал свою спецификацию и работает по узкому профилю», – добавила заместитель губернатора.

Ранее руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков рассказал об идее создания мультфильмов, а также на кого они рассчитаны. Кроме того, был раскрыт секрет механизма фигурок барсиков. Также стали известны прототипы, которые дали имена псковским барсикам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 января 2025

Зима вернётся в Псковскую область в начале февраля
28 января 2025

Новые серии мультфильмов о псковских барсиках анонсировала Ольга Тимофеева
28 января 2025

Состоится ли в Пскове парад в честь 9 Мая, уточнила заместитель губернатора
28 января 2025

К мемориалу героям СВО возложили цветы руководители Псковской области
28 января 2025

Часть Пскова украсят в стиле победного 1945 года
28 января 2025

Цикл виртуальных выставок к 80-летию Победы запустил Пушкинский заповедник
28 января 2025

Более 200 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы планируют провести в Пскове
28 января 2025

Пятилетний температурный рекорд побит в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...