Новые серии мультфильмов о псковских барсиках анонсировала Ольга Тимофеева

16:18, 28 января 2025, ПАИ

Новые серии мультфильмов о псковских барсиках анонсировала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Напомним, на новогодних каникулах вышел первый эпизод анимационного сериала о барсиках, который получил название «Барсик и Рождество». Его подготовкой занимались учащиеся Школы креативных индустрий.

«Дело в том, что финальную работу по итогам двух лет обучения ребята должны были выпустить только к маю, не торопясь, но они уже сейчас представили свой мультфильм «Барсик и Рождество», и первый блин совершенно не вышел комом. А ведь для воплощения идеи была выбрана кукольная анимация, одна из самых непростых. Создание такого мультфильма – небыстрый, трудоёмкий процесс», – отметила Ольга Тимофеева.

Следующей работой ребят из Школы креативных индустрий станет мультфильм «Барсик и заповедник». Сейчас идёт работа над его озвучиванием.

«Вообще наши барсики будут отправляться в самые интересные и привлекательные для туристов места, будут знакомиться с краснокнижными животными, рассказывать про уникальные объекты. То есть уже есть намётки для будущих серий», – поделилась заместитель губернатора.

Ольга Тимофеева также напомнила, что в мае исполнится два года с момента начала обучения в Школе креативных индустрий. «И уже есть мысль оставить ребят на третий год обучения. Мы не готовы отпустить их, на них возложены большие надежды. К тому же сейчас каждый из них уже выбрал свою спецификацию и работает по узкому профилю», – добавила заместитель губернатора.

Ранее руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков рассказал об идее создания мультфильмов, а также на кого они рассчитаны. Кроме того, был раскрыт секрет механизма фигурок барсиков. Также стали известны прототипы, которые дали имена псковским барсикам.