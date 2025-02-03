Козодой Константин появится в новом мультфильме «Барсики и заповедник»
Одним из героев мультфильма «Барсики и заповедник» станет козодой по имени Константин, сообщили ПАИ в Школе креативных индустрий Пскова.
В мультфильме «Барсики и заповедник» козодой играет важную роль, помогая главным героям познавать мир вокруг и учиться беречь природу.
«Мы надеемся, что благодаря нашему мультфильму больше людей узнают о важности сохранения природных территорий и их обитателей. Ведь каждый герой, даже такой необычный, как козодой, играет свою роль в экосистеме заповедника», – отметили создатели мультфильма.
Ранее руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков рассказал об идее создания мультфильмов, а также на кого они рассчитаны. Кроме того, был раскрыт секрет механизма фигурок барсиков. Также стали известны прототипы, которые дали имена псковским барсикам.
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