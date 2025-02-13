Об уникальной флоре и фауне Полистовского заповедника расскажут в новом мультфильме о барсиках

13:30, 13 февраля 2025, ПАИ

Создать новый мультфильм о барсиках поможет заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Полистовского заповедника Екатерина Васильева. Об этом сообщается в группе Школы креативных индустрий Пскова в соцсети «ВКонтакте».

Екатерина Васильева расскажет о заповедных болотах, их уникальной флоре и фауне. Эта информация понадобится для того, чтобы создать новый мультфильм.

«Это отличная возможность узнать больше о природе заповедника, что особенно важно для нашей команды, работающей над созданием мультфильма «Барсики и заповедник». Екатерина поможет нам лучше понять и передать всю красоту и особенности этих удивительных мест», – отметили в Школе креативных индустрий.