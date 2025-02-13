Об уникальной флоре и фауне Полистовского заповедника расскажут в новом мультфильме о барсиках
Создать новый мультфильм о барсиках поможет заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Полистовского заповедника Екатерина Васильева. Об этом сообщается в группе Школы креативных индустрий Пскова в соцсети «ВКонтакте».
Екатерина Васильева расскажет о заповедных болотах, их уникальной флоре и фауне. Эта информация понадобится для того, чтобы создать новый мультфильм.
«Это отличная возможность узнать больше о природе заповедника, что особенно важно для нашей команды, работающей над созданием мультфильма «Барсики и заповедник». Екатерина поможет нам лучше понять и передать всю красоту и особенности этих удивительных мест», – отметили в Школе креативных индустрий.
Ранее руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков рассказал об идее создания мультфильмов, а также на кого они рассчитаны. Кроме того, был раскрыт секрет механизма фигурок барсиков. Также стали известны прототипы имен псковских барсиков.
Напомним, что в мультфильме про заповедник появится новый герой – козодой Константин.
Худрук театра «Гротеск» Роман Захаров и актриса Диана Константинова станут гостями программы «Минкульт»
Экземпляры альманаха «Память войны» великолучане передали в региональный центр подготовки волонтёров 80-летия Победы
Псковские коллективы стали обладателями Гран-при на всероссийском конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества