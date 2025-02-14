Железнодорожный вокзал Пскова работает в обычном режиме

14:11, 14 февраля 2025, ПАИ

После новости о предотвращении теракта на железнодорожном вокзале Пскова станция работает в обычном режиме, передаёт корреспондент ПАИ.

Металлорамки работают, стандартно проходит досмотр багажа. Внутри здания и на перроне дежурит охрана. Пассажиры спокойно реагируют на досмотр.

Напомним, 13 февраля стало известно о предотвращении теракта на вокзале Пскова. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. Здесь можно посмотреть полную версию видео с места событий.

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и пункту «а» части 2 статьи 205 (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Правила поведения при ЧП и возможном теракте читайте здесь. Всю информацию о предотвращённом теракте можно найти по ссылке.