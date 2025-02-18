Псковичей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике в ответ на информацию о ложных минированиях
Псковичей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике в ответ на информацию о ложных минированиях различных учреждений и общественных мест Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале антитеррористической комиссии региона.
«Просим вас сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Правоохранительные службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения», – подчеркнули в АТК.
Если получена информация о возможном совершении террористического акта, необходимо сообщить по телефонам: 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб; 8 (8112) 66-16-49 – телефон дежурной части УМВД России по Псковской области.
Руководителям объектов после уведомления экстренных и оперативных служб необходимо действовать согласно утвержденным для таких случаев алгоритмам.
Напомним, 13 февраля стало известно о предотвращении теракта на вокзале Пскова. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. Здесь можно посмотреть полную версию видео с места событий.
Следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и пункту «а» части 2 статьи 205 (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
Правила поведения при ЧП и возможном теракте читайте здесь. Всю информацию о предотвращённом теракте можно найти по ссылке.
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