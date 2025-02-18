Не только барсики, но и бобры: как идёт работа над новым мультфильмом Школы креативных индустрий Пскова
О задумке, процессе и предстоящем выпуске мультфильма «Барсик и заповедник» рассказали преподаватели и ученики Школы креативных индустрий Пскова. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».
Специально для создания мультфильма в ШКИ провели лекцию Полистовского заповедника. Молодым людям рассказали про флору и фауну местности, чтобы они смогли погрузиться в материал и лучше узнать характер природы заповедника. Мультфильм должен стать не только развлекательным, но и просветительским, подчеркнули учащиеся школы.
«Мы дебютировали с мультиком «Барсик и Рождество» в декабре, сейчас ребята захотели рассказать больше о природе, поэтому обратились к сотрудникам заповедника. Это заповедная и уникальная земля, где есть самая крупная заболотистая система, не тронутая человеком, в Европе. Она имеет большое экологическое значение не только для России, но и для всего мира, поэтому ребята и выбрали такую интересную тему», – поделилась преподаватель Школы креативных индустрий Диана Бартенева.
В мультике раскроются характеры главных героев, а также появятся новые персонажи. Бобры, лягушки, лоси и все те, кто обитает в Полистовском заповеднике, станут новым дополнением в сюжете, подчеркнула она.
«Сейчас сценарий не конкурсный, а коллективный. Кто-то из учеников работает с сюжетом, кто-то – с определенным персонажем, отдельно – с шутками. В прошлый раз героев сделали сотрудники детского кукольного дома по эскизам ребят из Школы креативных индустрий. Сейчас ребята больше вовлечены в процесс. Большая часть декораций сделана студией дизайна нашей школы. Мы собираемся на пленэр для акварельной зарисовки будущих декораций мультфильма. Студия звука запишет звуки животных и фауны в заповеднике», – отметила Диана Бартенева.
Запуск второй части мультфильма планируется в мае, уточнила она.
«Я подбираю персонажам характеры. В этом мультике герои обретут много человеческих черт и повадок, а также появится мифологический подтекст, который укрепит сюжет. К сожалению, пока что люди мало знают о Полистовском заповеднике, и это плохо. Мы хотим ближе познакомить с ним зрителей», – рассказала ученица и автор мультфильма Василиса Иванова.
Ранее руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков рассказал об идее создания мультфильмов, а также на кого они рассчитаны. Кроме того, был раскрыт секрет механизма фигурок барсиков.
Также стали известны прототипы имен псковских барсиков. Напомним, что в мультфильме про заповедник появится новый герой – козодой Константин.
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Не только барсики, но и бобры: как идёт работа над новым мультфильмом Школы креативных индустрий Пскова
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