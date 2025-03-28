Сколько времени лечат туберкулёз, где можно заразиться, кто находится в группе риска, обсудили в программе «Анамнез»
Гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь (88.3 FM) в Пскове стал главный врач Псковского областного туберкулезного диспансера Сергей Богатин. Ведущие поговорили с медиком о ситуации с заболеваемостью в Псковской области и профилактике туберкулёза.
Главное:
- Первый стационарный противотуберкулёзный диспансер был открыт в Пскове 5 марта 1925 года в здании на Некрасова, 23.
- Начинали лечение больных с 10 коек, за три месяца число больных выросло до 1000 человек.
- Здание современного диспансера построено на Красноармейской, 16 в 1958 году, тогда он находился за пределами города в окружении лесов.
- Коллектив диспансера к юбилею готовит книгу об истории противотуберкулёзной службы.
- Применение антибиотиков с середины 1950-х годов и разработанные в конце 1990-х новые схемы лечения стали главным прорывом в лечении туберкулёза.
- Основная масса больных сейчас – это мужчины от 30 до 60 лет.
- За год Псковская область на 24 пункта улучшила позиции в рейтинге по эпидситуации с туберкулёзом.
- Половина псковичей с туберкулёзом имеют устойчивую к лекарствам форму. Она лечится в течение девяти месяцев.
- Заразиться туберкулёзом можно даже в городском автобусе.
- Если кашель не проходит дольше трёх недель – это повод проверить лёгкие.
- Главная профилактика туберкулеза – ЗОЖ, полноценное питание и регулярная диспансеризация.
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Сколько времени лечат туберкулёз, где можно заразиться, кто находится в группе риска, обсудили в программе «Анамнез»