Сколько времени лечат туберкулёз, где можно заразиться, кто находится в группе риска, обсудили в программе ​«Анамнез»

17:24, 28 марта 2025, ПАИ

Гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь (88.3 FM) в Пскове стал главный врач Псковского областного туберкулезного диспансера Сергей Богатин. Ведущие поговорили с медиком о ситуации с заболеваемостью в Псковской области и профилактике туберкулёза.

Главное:

- Первый стационарный противотуберкулёзный диспансер был открыт в Пскове 5 марта 1925 года в здании на Некрасова, 23.

- Начинали лечение больных с 10 коек, за три месяца число больных выросло до 1000 человек.

- Здание современного диспансера построено на Красноармейской, 16 в 1958 году, тогда он находился за пределами города в окружении лесов.

- Коллектив диспансера к юбилею готовит книгу об истории противотуберкулёзной службы.

- Применение антибиотиков с середины 1950-х годов и разработанные в конце 1990-х новые схемы лечения стали главным прорывом в лечении туберкулёза.

- Основная масса больных сейчас – это мужчины от 30 до 60 лет.

- За год Псковская область на 24 пункта улучшила позиции в рейтинге по эпидситуации с туберкулёзом.

- Половина псковичей с туберкулёзом имеют устойчивую к лекарствам форму. Она лечится в течение девяти месяцев.

- Заразиться туберкулёзом можно даже в городском автобусе.

- Если кашель не проходит дольше трёх недель – это повод проверить лёгкие.

- Главная профилактика туберкулеза – ЗОЖ, полноценное питание и регулярная диспансеризация.