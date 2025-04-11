С чего правильно начинать ЗОЖ, рассказали в программе «Анамнез». Главное
Гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 11 апреля стали главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк и главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова, которые рассказали, с чего правильно начать ЗОЖ.
Главное:
- ЗОЖ – это не вопрос времени, а вопрос мотивации.
- Здоровое питание – это недорого. Пищевой мусор – колбасы, пирожные, булки, конфеты, чипсы – стоит дороже, чем полезные продукты. Фастфуд бывает полезным, например качественная шаурма.
- Правильный режим питания – три приема пищи и один перекус фруктами или овощами.
- Считать калории – это как составлять семейный бюджет. Базовое количество калорий зависит от пола и возраста.
- У современных школьников проблемы не столько с питанием, сколько с режимом.
- Ходьба и бег – самые близкие человеку нагрузки.
- Многозадачность ухудшает сон и вызывает стресс.
- Справиться с небольшим стрессом поможет хобби или спорт.
- Прогулки, физкультура, отказ от гаджетов перед сном улучшают сон и самочувствие.
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