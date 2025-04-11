С чего правильно начинать ЗОЖ, рассказали в программе «Анамнез». Главное

17:21, 11 апреля 2025, ПАИ

Гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 11 апреля стали главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк и главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова, которые рассказали, с чего правильно начать ЗОЖ.

Главное:

- ЗОЖ – это не вопрос времени, а вопрос мотивации.

- Здоровое питание – это недорого. Пищевой мусор – колбасы, пирожные, булки, конфеты, чипсы – стоит дороже, чем полезные продукты. Фастфуд бывает полезным, например качественная шаурма.

- Правильный режим питания – три приема пищи и один перекус фруктами или овощами.

- Считать калории – это как составлять семейный бюджет. Базовое количество калорий зависит от пола и возраста.

- У современных школьников проблемы не столько с питанием, сколько с режимом.

- Ходьба и бег – самые близкие человеку нагрузки.

- Многозадачность ухудшает сон и вызывает стресс.

- Справиться с небольшим стрессом поможет хобби или спорт.

- Прогулки, физкультура, отказ от гаджетов перед сном улучшают сон и самочувствие.