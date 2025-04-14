Три часа на болотах: создатели мультфильма «Барсик и заповедник» записали в Полистовье звуки природы

16:35, 14 апреля 2025, ПАИ

Ученики Школы креативных индустрий (ШКИ) - создатели мультфильма «Барсик и заповедник» съездили в Полистовье и записали там звуки природы, которые понадобятся для озвучки второй серии анимационного проекта.

Поездка стала для учеников школы первым большим опытом работы «в полях» и должна помочь в создании мультфильма.

«Чтобы в мультике были именно звуки заповедника, специалисты студии звукорежиссуры и саунд-дизайна записали звуки природы для разных сцен мультфильма. Это позволит создать более достоверную атмосферу, - уверены в ШКИ. - Ребята из студии дизайна сделали зарисовки местности, которые потом будут использованы в изготовлении декораций к мультику. Эти рисунки помогут воссоздать уникальные пейзажи заповедника на экране».

Ученики ШКИ, в частности, записали, как звучат шаги на болоте, как шумят птицы и шелестят ветви деревьев и кустарников.

«Пока гости осматривали болото и пробовали ходить по нему в болотоступах, мы успели обсудить значимость экосистемы заповедного Полистовья и болот вообще для всей планеты, - рассказала заместитель директора Полистовского заповедника по экологическому просвещению и туризму Екатерина Васильева. - Для нас очень ценно, что ученики и преподаватели Школы креативных индустрий так глубоко погружаются в процесс создания мультфильма и хотят достоверно отразить в нем специфику заповедного Полистовья. Ребята провели в дикой природе три часа, за это время они не только сделали записи разных болотных звуков, но и сняли несколько видеороликов».

Первый мультик про псковского котика можно посмотреть здесь. Ранее руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков рассказал об идее создания мультфильмов, а также на кого они рассчитаны. Кроме того, был раскрыт секрет механизма фигурок барсиков и стали известны прототипы для имён барсиков.