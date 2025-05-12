Кассация оставила без изменений решения судов по делу директора «Изборска» Натальи Дубровской

11:32, 12 мая 2025, ПАИ

Арбитражный суд Северо-Западного округа (Санкт-Петербург) опубликовал постановление по кассационной жалобе музея-заповедника «Изборск», оставив в силе решения нижестоящих судов.

Резолютативная часть суда была оглашена 26 апреля, полный текст постановления изготовлен 6 апреля (есть в распоряжении редакции).

Напомним, Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» подавал иск в Арбитражный суд Псковской области к правительству региона и комитету по управлению государственным имуществом о признании права федеральной собственности на жилой дом с кадастровым номером и земельный участок площадью 638 кв. м (Изборск, Одесская, 8), а также признании за музеем-заповедником «Изборск» права оперативного управления на названный жилой дом и права постоянного (бессрочного) пользования на указанный земельный участок (с учетом уточнения иска). Решением Арбитражного суда Псковской области 4 октября 2024 года в иске было отказано. Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 января 2025 года это решение оставлено без изменения.

Ранее, за три года до этого, вступившим в законную силу решением Печорского районного суда Псковской области от 7 декабря 2022 года спорные объекты были возвращены в государственную собственность Псковской области.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в полном тексте постановления отметил, что истцом доказательства передачи этих объектов в установленном порядке из государственной собственности Псковской области в федеральную собственность не представлены.

«Доказательства нахождения спорного имущества в фактическом владении Учреждения и использования им этого имущества в уставной деятельности также не представлены. Как установили суды и подтверждается материалами дела, в жилом доме фактически проживали директор учреждения Наталья Дубровская и член её семьи. Решением Печорского районного суда Псковской области от 04.06.2024 по делу Nº 2-27/2024 Наталья Дубровская и Георгий Шилов выселены из спорного жилого дома», – говорится в постановлении суда.

«При таких обстоятельствах судебные инстанции правомерно пришли к выводу о недоказанности возникновения права федеральной собственности и вещных прав Учреждения на заявленные объекты недвижимого имущества и об отсутствии правовых и фактических оснований для удовлетворения исковых требований. Доводы подателя жалобы подлежат отклонению как не опровергающие выводы судов по существу спора об отсутствии оснований возникновения у Учреждения вещных прав на жилой дом и земельный участок при недоказанности передачи объектов из государственной собственности Псковской области в собственность Российской Федерации и закрепления этих объектов за Учреждением», – отмечается в документе.

В итоге кассационная инстанция нашла обжалуемые решение и постановление законными и не усмотрела установленных статьей 288 АПК РФ оснований для отмены данных судебных актов.

Арбитражный суд Северо-Западного округа постановил решение Арбитражного суда Псковской области от 4 октября 2024 года и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 января 2025 года оставить без изменения, а кассационную жалобу музея-заповедника «Изборск» оставить без удовлетворения.