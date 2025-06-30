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Общество

Больше 20 тысяч человек в Псковской области остаются без электричества из-за непогоды

Больше 20 тысяч человек в Псковской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

В связи с ухудшением погоды и ураганным ветром в выходные дни было большое количество отключений, отметил губернатор.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

По его поручению была организована работа оперативного штаба. «Постоянно нахожусь на связи со службами – восстановительные работы идут, но без электричества пока ещё остаются более 20 тысяч человек. Ветер не стихает, что, конечно, осложняет работу специалистов. К аварийно-восстановительным работам подключены 144 бригады общей численностью более четырёхсот человек. В пути помощь из Карелии, Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей – ещё 26 бригад. Отдельные объекты социальной инфраструктуры обеспечены генераторами», – уточнил Михаил Ведерников.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 и телефону 122.

По прогнозу неблагоприятные погодные условия продолжатся и сегодня, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в 47 населённых пунктах в Пыталовском районе отключено электроснабжение. В Псковском районе без электричества оказалось более двух десятков населённых пунктов. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района. Кроме того, отключения электроэнергии зафиксированы в Локнянском и Стругокрасненском районах. Сложная метеообстановка в Великолукском районе. В Пскове из-за сильного ветра упало дерево в Финском парке и Летнем саду.

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