Больше 20 тысяч человек в Псковской области остаются без электричества из-за непогоды

15:19, 30 июня 2025, ПАИ

Больше 20 тысяч человек в Псковской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

В связи с ухудшением погоды и ураганным ветром в выходные дни было большое количество отключений, отметил губернатор.

По его поручению была организована работа оперативного штаба. «Постоянно нахожусь на связи со службами – восстановительные работы идут, но без электричества пока ещё остаются более 20 тысяч человек. Ветер не стихает, что, конечно, осложняет работу специалистов. К аварийно-восстановительным работам подключены 144 бригады общей численностью более четырёхсот человек. В пути помощь из Карелии, Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей – ещё 26 бригад. Отдельные объекты социальной инфраструктуры обеспечены генераторами», – уточнил Михаил Ведерников.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 и телефону 122.



По прогнозу неблагоприятные погодные условия продолжатся и сегодня, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в 47 населённых пунктах в Пыталовском районе отключено электроснабжение. В Псковском районе без электричества оказалось более двух десятков населённых пунктов. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района. Кроме того, отключения электроэнергии зафиксированы в Локнянском и Стругокрасненском районах. Сложная метеообстановка в Великолукском районе. В Пскове из-за сильного ветра упало дерево в Финском парке и Летнем саду.