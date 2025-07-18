О венерических заболеваниях поговорили в программе «Анамнез». Главное

16:11, 18 июля 2025, ПАИ

Гостями программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стали заместитель главного врача Кожно-венерологического диспансера Псковской области Олег Ефимов и заведующая отделом первичной профилактики Татьяна Барынина. Речь шла о венерических заболеваниях.

Главное:

- Заразиться чесоткой или лобковыми вшами можно даже в бане. Формально эти заболевания не относятся к венерическим, но входят в список тех болезней, которыми занимаются врачи в КВД.

- В Псковской области в топ-три наиболее часто встречающихся ИППП входят трихомониаз, аногенитальные бородавки и сифилис.

- Коварство венерических заболеваний заключается в их бессимптомности. Но даже скрытое течение не означает, что человек не заразен. Даже в инкубационный период он опасен.

- «ИППП могут передаваться не только половым путем, но и через общее полотенце, бритву, щётку. Вероятность такая есть. Поэтому кроме больных проверяются не только их половые партнёры, но и все контактные лица».

- Если болезни не лечить, то результаты могут быть печальные, вплоть до бесплодия, импотенции, рака матки, шейки матки, выкидышей и внематочных беременностей, если речь об уже беременных.

- Назначенный курс антибиотиков необходимо довести до конца. Бросать лечение на полпути нельзя. Кроме того, может понадобиться повторный курс.

- Воздержание, моногамия и презерватив спасут от венерических заболеваний.