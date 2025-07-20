Торжественные богослужения в честь покровительницы Пскова пройдут в День города

14:33, 20 июля 2025, ПАИ

В Пскове и Выбутах пройдут торжественные богослужения в память о Святой равноапостольной княгине Ольге. Мероприятия будут приурочены ко Дню города, сообщили ПАИ в Управлении культуры администрации Пскова.

В среду, 23 июля, в 10:00 в Выбутах состоится божественная литургия в храме Илии Пророка, в 12.00 - водосвятный молебен.

В четверг, 24 июля, в 9:00 в храмах Пскова отслужат божественные литургии в память о Святой равноапостольной Ольге.

В этот же день в Свято-Троицком кафедральном соборе в 10:00 все желающие могут посетить торжественное богослужение, в 12:00 – торжественный молебен, после которого состоится крестный ход.

Отметим, что 23 июля в Выбуты в 10:00 отправится бесплатный автобус от областного центра семьи (площадь Ленина, 1).

Ранее сообщалось, что опубликована программа мероприятий ко Дню города Пскова.

Жителей и гостей города ждут семейный праздник, выставка профессиональных художников «Псков приглашает друзей», митинги на воинских захоронениях, концертные и тематические программы, спортивные соревнования. Также в рамках празднования состоятся фестивали «Псков молодой», «Псковская уха», фестиваль единоборств «Освобождение», фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь», «Парад колясок», «Псков Sup Фест» и другие мероприятия.

Ранее Борис Елкин назвал ключевые события празднования Дня города.