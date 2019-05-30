Принцип Ведерникова

23:23, 30 мая 2019, ПАИ

Псковский губернатор обратился с посланием к жителям Псковской области, обозначив стоящие перед регионом проблемы и пути их решения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 30 мая выступил с традиционным отчетом о работе администрации региона на сессии областного Собрания. Этот отчет по формату — уже не просто перечисление успехов и достижений областных властей, а настоящее послание, адресованное не только и не столько парламентариям, сколько региону в целом: бизнесу, общественникам, простым жителям. Документ, содержащий вехи развития, постановку проблем, цели и приоритеты. О том, каковы они, — в материале Псковского агентства информации.

Надо просто работать

Закон, по которому главы российских регионов обязаны отчитываться о работе своих администраций перед депутатами законодательных собраний, действует уже больше 9 лет, с марта 2010 года. И формат этого выступления в Псковской области за годы значительно эволюционировал.

Предшественник Михаила Ведерникова на посту главы региона зачастую с трибуны областного Собрания мог потроллить представителей оппозиции, раздать политические оценки, публично оспорить тезисы своих оппонентов. Иными словами - использовал отчет перед парламентариями в качестве политического инструмента.

Михаил Ведерников, напротив, в своем выступлении 30 мая был подчеркнуто аполитичен и выступал «строго по делу», сосредоточившись на результатах развития региона, планах на будущее и средствах их достижения.

Это и понятно, ведь политические конфликты и скандалы вовсе не в интересах губернатора, нацеленного на консолидацию различных сил Псковской области по одной простой причине: в таких условиях проще работать. А работы у региональных властей, как следовало из выступления Михаила Ведерникова, еще очень и очень много.

Так что не случайно свою речь он начал с того, что выразил «искреннюю благодарность за честное, открытое и конструктивное взаимодействие» главам и депутатам органов местного самоуправления, руководителям территориальных органов исполнительной власти, правоохранительного блока и депутатам Псковского областного Собрания.

Расслабляться рано

В прошлом году журналисты уже обратили внимание на то, что отчет Михаила Ведерникова о работе администрации Псковской области за 2017 год был инновационным по форме. Ведь ему, назначенному главой региона осенью 2017 года, по сути надо было отчитываться «за того парня». А в результате, акцент в выступлении был смещен с «летописи славных дел» на анализ стоящих перед регионом задач и формулирование их решений.

Казалось бы, в мае 2019 года такая проблема перед Михаилом Ведерниковым не стояла. Тем не менее, в самом начале своего выступления губернатор заявил: «Я решил сохранить формат, который включает не только итоги и результаты, но и будущие приоритетные направления работы. По сути, это не просто отчет, а отчет-послание». И действительно: слова главы региона были адресованы не только и не столько депутатам. Они касались как региональной элиты в целом, так и рядовых жителей области, поскольку содержали ответы на вопросы волнующие, пожалуй, каждого псковича.

При этом, что немаловажно, помимо цифр, фактов и попунктного «разбора полетов», послание содержало еще один уровень смыслов: в нем губернатор вновь подтвердил принципы своей работы в Псковской области.

«Мы не боимся проблем, мы их решаем. По традиции, 24/7», — констатировал Михаил Ведерников. И, апеллируя к своему докладу годичной давности, в котором он говорил, что единственный способ для Псковской области не стоять на месте и не регрессировать — это мобилизация всех сил и отказ от привычных форматов и методов работы, заверил: «обновлённая команда администрации Псковской области доказала свою способность работать на результат в высоком темпе».

Таким образом, всем заинтересованным лицам был подан недвусмысленный сигнал: расслабляться, переходя в привычный и комфортный режим «8/5», рано. Команды «вольно!» никто еще не давал. А темп работы требуется сохранить.

Не «лежачий камень»

Губернатор также напомнил, что Псковская область не может пренебрегать никакими ресурсами для развития, активно участвуя в любых программах и проектах: «Мы должны максимально использовать все возможности для привлечения средств в регион».

В качестве примера он привел федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого псковские муниципалитеты получат 162 млн рублей. Михаил Ведерников с видимым сожалением констатировал, что «сумма могла быть больше, если бы участвовали все районы и города».

«Аналогично обстоят дела с заявками в Фонд содействия реформирования ЖКХ: комитет собирает их с боем, делая большой объём непрофильной работы», - добавил он. Главы псковских муниципалитетов, присутствовавшие в большом зале Дома Советов, где проходила сессия, надо полагать, в этот момент не могли не почувствовать неловкость.

Ну а губернатор в этой связи еще раз сформулировал своего рода «принцип Ведерникова», обратившись к собравшимся, и, опосредованно, ко всем жителям области: «Под лежачий камень, как известно, вода не течёт, и наши интересы можем защитить только мы сами. Это должны понимать все, кто работает в Псковской области, и мы будем способствовать, чтобы соответственное отношение поощрялось».

Как именно будет поощряться подобного рода образ мысли и действий, глава области не уточнил. Но, учитывая, что в регионе последние полтора года активно выстраивается система социальных лифтов, можно предположить: наиболее активные и эффективные управленцы, которые могут доказать свою способность привлекать средства и, главное, качественно осваивать их, могут рассчитывать на карьерный рост.

Было/стало

Что касается собственно отчета, то глава региона начал его с подведения итогов, перечислив ключевые проблемы и задачи, которые были обозначены в его прошлогоднем послании, и которые удалось решить за минувший год. Речь шла о повышении транспортной доступности Псковской области, о работе с Фондом содействия реформированию ЖКХ по реконструкции теплосетей, канализации и очистных сооружений, о реструктуризации задолженности региона перед «Газпромом», о создании «Кванториума», строительстве спортивной инфраструктуры, поддержке региональной науки.

«Могу со всей ответственностью сказать, что ни один из вопросов, которые были обозначены в прошлом году, не остался без внимания», - констатировал Михаил Ведерников.

Говоря о среднесрочных и долгосрочных планах региональных властей, губернатор также обозначил новый список проектов, реализация которых является приоритетной для властей Псковской области. В их число вошли строительство завода «Титан-Полимер», развитие Псковского государственного университета, создание особой экономической зоны на территории Дедовичской ГРЭС, выведение из кризиса компаний Псковпассажиравтотранс и Псковавиа.

Михаил Ведерников подробно остановился на каждом из этих вопросов, описав проблемы и наметив пути их решения. Так, говоря о строительстве завода «Титан-Полимер», губернатор напомнил, что запланированные руководством компании 13 млрд рублей инвестиций в строительство предприятия – это «сумма, которой область не видела уже давно», однако признал и существование рисков, подчеркнув: «от вредного и опасного производства никто не выиграет. Но чтобы сделать окончательный вывод, нужно дождаться окончательной редакции самого проекта и экспертизы».

Глава региона отметил, что «кулуарно этот вопрос решаться не будет». И заверил: «несмотря на бюджетные сложности, мы не являемся «заложниками» сложившейся ситуации». Он напомнил, что другие проекты особой экономической зоны «Моглино» «в совокупности могут дать эффект, сопоставимый с одним проектом «Титана».

Своего рода «страховкой» для региона является и еще одна точка роста, разработкой которой сейчас занимаются областные власти: речь идет об особой экономической зоне на территории Дедовичской ГРЭС. Появление в Дедовичах новой точки роста, наряду с Псковом и Великими Луками, по словам губернатора, должно сделать развитие Псковской области более сбалансированным.

В рамках темы промышленного развития региона Михаил Ведерников упомянул и ПсковГУ, который, чтобы соответствовать интересам развития области, призван активно сотрудничать с крупнейшими предприятиями и инвесторами, повышая качество образовательных услуг до уровня лучших отечественных стандартов.

Что касается важных для экономики региона предприятий Псковпассажиравтотранс и Псковавиа, то губернатор вкратце очертил пути решениях их застарелых проблем. Так, на Псковпассажиравтотрансе сейчас при участии специалистов Московского транспортного института реализовывается программа оздоровления путем снижения расходной части и увеличением доходной: предприятие ведет работу по оптимизации маршрутной сети и выпуска подвижного состава во всех муниципалитетах, также увеличивает количество заказных перевозок и объём оказания дополнительных услуг.

Говоря об ОАО «Псковавиа», 75% акций которого были проданы из государственной собственности частному инвестору ОАО «Аэропорт Сиверский», то Михаил Ведерников был вынужден констатировать, что последний «не соблюдает в полной мере прямые обязательства соглашения по развитию аэропорта». По словам главы региона, в данный момент рассматривается вопрос расторжения договора приватизации. В дальнейшем же Псковавиа будет развиваться как аэропортовый комплекс с оказанием соответствующих услуг и привлечением дополнительных перевозчиков в регион, в том числе малую авиацию.

«Дальнейшее финансовое благополучие компании зависит от успешности наших действий по развитию новых направлений», - резюмировал губернатор.

Таким образом, «план-минимум», стоящий перед областными властями на ближайший год, сформулирован. И, надо полагать, Михаил Ведерников ровно через год рассчитывает также отчитаться перед депутатами о достижении новых результатов работы своей администрации.

Подробнее о прозвучавших в докладе главы региона темах читайте в сюжете.

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