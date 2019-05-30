0
23:23
Принцип Ведерникова
19:23
Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»
17:59
Антон Минаков: Отчет губернатора был достаточно подробный и полный
17:36
Оценку «отлично» поставила «Справедливая Россия» работе администрации Псковской области в 2018 году
17:25
33-я сессия Псковского областного Собрания (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:09
Александр Котов: Работа облсобрания и губернатора выстроена достаточно эффективно
15:30
Александр Котов: Мы ждем достойного кандидата на довыборах в Псковское областное Собрание
Еще новости
  • Коротко
Политика

Принцип Ведерникова

Фото: Сергей Герасимов

Псковский губернатор обратился с посланием к жителям Псковской области, обозначив стоящие перед регионом проблемы и пути их решения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 30 мая выступил с традиционным отчетом о работе администрации региона на сессии областного Собрания. Этот отчет по формату — уже не просто перечисление успехов и достижений областных властей, а настоящее послание, адресованное не только и не столько парламентариям, сколько региону в целом: бизнесу, общественникам, простым жителям. Документ, содержащий вехи развития, постановку проблем, цели и приоритеты. О том, каковы они, — в материале Псковского агентства информации.

Надо просто работать

Закон, по которому главы российских регионов обязаны отчитываться о работе своих администраций перед депутатами законодательных собраний, действует уже больше 9 лет, с марта 2010 года. И формат этого выступления в Псковской области за годы значительно эволюционировал.

Предшественник Михаила Ведерникова на посту главы региона зачастую с трибуны областного Собрания мог потроллить представителей оппозиции, раздать политические оценки, публично оспорить тезисы своих оппонентов. Иными словами - использовал отчет перед парламентариями в качестве политического инструмента.

Михаил Ведерников, напротив, в своем выступлении 30 мая был подчеркнуто аполитичен и выступал «строго по делу», сосредоточившись на результатах развития региона, планах на будущее и средствах их достижения.

Это и понятно, ведь политические конфликты и скандалы вовсе не в интересах губернатора, нацеленного на консолидацию различных сил Псковской области по одной простой причине: в таких условиях проще работать. А работы у региональных властей, как следовало из выступления Михаила Ведерникова, еще очень и очень много.

Так что не случайно свою речь он начал с того, что выразил «искреннюю благодарность за честное, открытое и конструктивное взаимодействие» главам и депутатам органов местного самоуправления, руководителям территориальных органов исполнительной власти, правоохранительного блока и депутатам Псковского областного Собрания.

Фото: Дарья Хваткова

Расслабляться рано

В прошлом году журналисты уже обратили внимание на то, что отчет Михаила Ведерникова о работе администрации Псковской области за 2017 год был инновационным по форме. Ведь ему, назначенному главой региона осенью 2017 года, по сути надо было отчитываться «за того парня». А в результате, акцент в выступлении был смещен с «летописи славных дел» на анализ стоящих перед регионом задач и формулирование их решений.

Казалось бы, в мае 2019 года такая проблема перед Михаилом Ведерниковым не стояла. Тем не менее, в самом начале своего выступления губернатор заявил: «Я решил сохранить формат, который включает не только итоги и результаты, но и будущие приоритетные направления работы. По сути, это не просто отчет, а отчет-послание». И действительно: слова главы региона были адресованы не только и не столько депутатам. Они касались как региональной элиты в целом, так и рядовых жителей области, поскольку содержали ответы на вопросы волнующие, пожалуй, каждого псковича.

При этом, что немаловажно, помимо цифр, фактов и попунктного «разбора полетов», послание содержало еще один уровень смыслов: в нем губернатор вновь подтвердил принципы своей работы в Псковской области. 

«Мы не боимся проблем, мы их решаем. По традиции, 24/7», — констатировал Михаил Ведерников. И, апеллируя к своему докладу годичной давности, в котором он говорил, что единственный способ для Псковской области не стоять на месте и не регрессировать — это мобилизация всех сил и отказ от привычных форматов и методов работы, заверил: «обновлённая команда администрации Псковской области доказала свою способность работать на результат в высоком темпе».

Таким образом, всем заинтересованным лицам был подан недвусмысленный сигнал: расслабляться, переходя в привычный и комфортный режим «8/5», рано. Команды «вольно!» никто еще не давал. А темп работы требуется сохранить.

Не «лежачий камень»

Губернатор также напомнил, что Псковская область не может пренебрегать никакими ресурсами для развития, активно участвуя в любых программах и проектах: «Мы должны максимально использовать все возможности для привлечения средств в регион». 

В качестве примера он привел федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого псковские муниципалитеты получат 162 млн рублей. Михаил Ведерников с видимым сожалением констатировал, что «сумма могла быть больше, если бы участвовали все районы и города». 

«Аналогично обстоят дела с заявками в Фонд содействия реформирования ЖКХ: комитет собирает их с боем, делая большой объём непрофильной работы», - добавил он. Главы псковских муниципалитетов, присутствовавшие в большом зале Дома Советов, где проходила сессия, надо полагать, в этот момент не могли не почувствовать неловкость.

Ну а губернатор в этой связи еще раз сформулировал своего рода «принцип Ведерникова», обратившись к собравшимся, и, опосредованно, ко всем жителям области: «Под лежачий камень, как известно, вода не течёт, и наши интересы можем защитить только мы сами. Это должны понимать все, кто работает в Псковской области, и мы будем способствовать, чтобы соответственное отношение поощрялось».

Как именно будет поощряться подобного рода образ мысли и действий, глава области не уточнил. Но, учитывая, что в регионе последние полтора года активно выстраивается система социальных лифтов, можно предположить: наиболее активные и эффективные управленцы, которые могут доказать свою способность привлекать средства и, главное, качественно осваивать их, могут рассчитывать на карьерный рост.

Фото: Сергей Герасимов

Было/стало

Что касается собственно отчета, то глава региона начал его с подведения итогов, перечислив ключевые проблемы и задачи, которые были обозначены в его прошлогоднем послании, и которые удалось решить за минувший год. Речь шла о повышении транспортной доступности Псковской области, о работе с Фондом содействия реформированию ЖКХ по реконструкции теплосетей, канализации и очистных сооружений, о реструктуризации задолженности региона перед «Газпромом», о создании «Кванториума», строительстве спортивной инфраструктуры, поддержке региональной науки.

«Могу со всей ответственностью сказать, что ни один из вопросов, которые были обозначены в прошлом году, не остался без внимания», - констатировал Михаил Ведерников.

Говоря о среднесрочных и долгосрочных планах региональных властей, губернатор также обозначил новый список проектов, реализация которых является приоритетной для властей Псковской области. В их число вошли строительство завода «Титан-Полимер», развитие Псковского государственного университета, создание особой экономической зоны на территории Дедовичской ГРЭС, выведение из кризиса компаний Псковпассажиравтотранс и Псковавиа.

 

Михаил Ведерников подробно остановился на каждом из этих вопросов, описав проблемы и наметив пути их решения. Так, говоря о строительстве завода «Титан-Полимер», губернатор напомнил, что запланированные руководством компании 13 млрд рублей инвестиций в строительство предприятия – это «сумма, которой область не видела уже давно», однако признал и существование рисков, подчеркнув: «от вредного и опасного производства никто не выиграет. Но чтобы сделать окончательный вывод, нужно дождаться окончательной редакции самого проекта и экспертизы».

Глава региона отметил, что «кулуарно этот вопрос решаться не будет». И заверил: «несмотря на бюджетные сложности, мы не являемся «заложниками» сложившейся ситуации». Он напомнил, что другие проекты особой экономической зоны «Моглино» «в совокупности могут дать эффект, сопоставимый с одним проектом «Титана». 

Своего рода «страховкой» для региона является и еще одна точка роста, разработкой которой сейчас занимаются областные власти: речь идет об особой экономической зоне на территории Дедовичской ГРЭС. Появление в Дедовичах новой точки роста, наряду с Псковом и Великими Луками, по словам губернатора, должно сделать развитие Псковской области более сбалансированным.

В рамках темы промышленного развития региона Михаил Ведерников упомянул и ПсковГУ, который, чтобы соответствовать интересам развития области, призван активно сотрудничать с крупнейшими предприятиями и инвесторами, повышая качество образовательных услуг до уровня лучших отечественных стандартов.

Что касается важных для экономики региона предприятий Псковпассажиравтотранс и Псковавиа, то губернатор вкратце очертил пути решениях их застарелых проблем. Так, на Псковпассажиравтотрансе сейчас при участии специалистов Московского транспортного института реализовывается программа оздоровления путем снижения расходной части и увеличением доходной: предприятие ведет работу по оптимизации маршрутной сети и выпуска подвижного состава во всех муниципалитетах, также увеличивает количество заказных перевозок и объём оказания дополнительных услуг. 

Говоря об ОАО «Псковавиа», 75% акций которого были проданы из государственной собственности частному инвестору ОАО «Аэропорт Сиверский», то Михаил Ведерников был вынужден констатировать, что последний «не соблюдает в полной мере прямые обязательства соглашения по развитию аэропорта». По словам главы региона, в данный момент рассматривается вопрос расторжения договора приватизации. В дальнейшем же Псковавиа будет развиваться как аэропортовый комплекс с оказанием соответствующих услуг и привлечением дополнительных перевозчиков в регион, в том числе малую авиацию. 

«Дальнейшее финансовое благополучие компании зависит от успешности наших действий по развитию новых направлений», - резюмировал губернатор.
Таким образом, «план-минимум», стоящий перед областными властями на ближайший год, сформулирован. И, надо полагать, Михаил Ведерников ровно через год рассчитывает также отчитаться перед депутатами о достижении новых результатов работы своей администрации.

Подробнее о прозвучавших в докладе главы региона темах читайте в сюжете.

ФОТОРЕПОРТАЖ с сессии ЗДЕСЬ.

Максим Андреев
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Отчёт губернатора Михаила Ведерникова о работе в 2018 году
Принцип Ведерникова Антон Минаков: Отчет губернатора был достаточно подробный и полный Петр Алексеенко об отчете Михаила Ведерникова: Видно, что работа действительно ведется Оценку «отлично» поставила «Справедливая Россия» работе администрации Псковской области в 2018 году 33-я сессия Псковского областного Собрания (ФОТОРЕПОРТАЖ) Александр Котов: Работа облсобрания и губернатора выстроена достаточно эффективно Михаил Ведерников призвал абитуриентов «не гнаться» за распространенными профессиями Районы Псковской области будут получать поддержку из областного бюджета исходя из эффективности их руководства Псковский губернатор: У нас есть все условия для работы, и нет оправданий для бездействия Найдены средства для проекта «Чистая вода» в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»
30 мая 2019
Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»
Антон Минаков: Отчет губернатора был достаточно подробный и полный
30 мая 2019
Антон Минаков: Отчет губернатора был достаточно подробный и полный
Оценку «отлично» поставила «Справедливая Россия» работе администрации Псковской области в 2018 году
30 мая 2019
Оценку «отлично» поставила «Справедливая Россия» работе администрации Псковской области в 2018 году
33-я сессия Псковского областного Собрания (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 мая 2019
33-я сессия Псковского областного Собрания (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Александр Котов: Работа облсобрания и губернатора выстроена достаточно эффективно
30 мая 2019
Александр Котов: Работа облсобрания и губернатора выстроена достаточно эффективно
Александр Котов: Мы ждем достойного кандидата на довыборах в Псковское областное Собрание
29 мая 2019
Александр Котов: Мы ждем достойного кандидата на довыборах в Псковское областное Собрание
Ян Лузин покидает парламент Псковской области
29 мая 2019
Ян Лузин покидает парламент Псковской области
Главой администрации Великих Лук стала Любовь Романова
27 мая 2019
Главой администрации Великих Лук стала Любовь Романова

Идет загрузка...