Псковский сбитень оценил полпред Александр Гуцан на ПМЭФ

12:12, 07 июня 2019, ПАИ

Псковский сбитень оценил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан во время посещения стенда Псковской области на Петербургском международном экономическом форуме – 2019, где его встречал губернатор Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, полпред угостился сбитнем на травах Пушкиногорья, ознакомился с представленными на стенде сырами от Великолукского молочного комбината, мясной продукцией от ПсковАгроИнвеста, хлебобулочными изделиями от Псковского хлебокомбината, клюквой в сахаре от Красногородского хлебокомбината, пастилой и мармеладом от печорского товаропроизводителя.

Александру Гуцану презентовали крупнейшие промышленные предприятия региона, в числе которых Завод электротехнического оборудования, Псковский электромашиностроительный завод, и их продукцию. Также полпред познакомился с инвестиционными возможностями особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».

Собственный стенд на Петербургском Международном экономическом форуме Псковская область развернула впервые. На нём представлены данные о ключевых отраслях развития экономики региона: электротехнической промышленности, машиностроении, агропромышленном комплексе, туризме.

ПМЭФ открылся 6 июня, делегацию Псковской области на форуме возглавляет Михаил Ведерников. В первый день мероприятия регион заключил целую серию соглашений: с компанией «Елме Мессер Рус», с ПАО «Транснефть», с Пивоваренной компанией «Балтика», с компанией Philips, с Союзом «Автопром Северо-Запад», с Российской государственной библиотекой. Утром второго дня Михаил Ведерников договорился о стратегическом партнерстве с компанией «Россети Северо-Запад».