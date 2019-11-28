Врачебное сообщество абсолютно беззащитно — Леонид Рошаль прокомментировал нападение на врача в Пскове

17:10, 28 ноября 2019, ПАИ

«Врачебное сообщество беззащитно абсолютно сегодня», — заявил детский доктор мира, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль в эфире телеканала «Россия-24», комментируя нападение мужчины с ножом на врача в больнице в Пскове.

По мнению Леонида Рошаля, вопрос защиты врачей необходимо решать на законодательном уровне, и приравнять их к полицейским и судьям, нападение на которых карается. «Сейчас дума приняла закон, который в какой-то степени решает эту проблему, но еще не полностью. Я понимаю этого отца, который потерял ребенка. Но я сомневаюсь, что врачи хотели, чтобы ребенка не стало», - пояснил Леонид Рошаль.

Нападение на врача-педиатра, детского гематолога Ирину Гайдук произошло в Псковской детской областной клинической больнице 25 ноября.

Подозреваемого задержали в тот же день, возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, мужчина решил отомстить врачу, которая, по его мнению, виновна в смерти его дочери. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял под личный контроль ситуацию по факту нападения на врача.