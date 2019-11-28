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Общество

Леонид Рошаль призвал ужесточить допуск к профессии врача

Леонид Рошаль. Фото duma.gov.ru

Детский доктор мира, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль призвал ужесточить допуск к профессии врача. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24», комментируя нападение мужчины с ножом на врача в Псковской детской областной больнице.

Кроме этого, подчеркнул он, необходимость проводить обязательную аккредитацию после получения диплома о медицинском образовании.

Леонид Рошаль высказал мнение, что врач не должен сидеть в тюрьме за совершение неумышленных ошибок. Также он добавил, что необходимо уделить должное внимание безопасности врачей.

25 ноября в стенах детской областной больницы в Пскове произошло нападение на врача-педиатра, детского гематолога Ирину Гайдук. Подозреваемый мужчина решил отомстить врачу, которая, по его мнению, виновна в смерти его малолетней дочери. Злоумышленника задержали в тот же день. Следователи возбудили уголовное дело.

Ситуацию по факту нападения на врача губернатор региона взял под личный контроль.

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