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Общество

Михаил Ведерников записал видеообращение к жителям Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона. Видеозапись с ответами на актуальные вопросы глава региона опубликовал в своем Instagram.

Глава региона рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в Псковской области. Также отметил, что строительство новой инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках идёт по графику и представил нового главного врача медицинского учреждения.

В своём обращении губернатор рассказал о реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках и о развитии транспортной инфраструктуры южной столицы региона. Говоря о детском лагере «Имени космонавтов» в Печорском районе Михаил Ведерников подчеркнул, что его дальнейшая судьба будет зависеть от депутатов. 

Губернатор отметил, что уволенный по состоянию здоровья экс-игрок «Луки-Энергия» получит все необходимые выплаты и компенсацию затрат на лечение. Также Михаил Ведерников анонсировал запуск прямого рейса из Пскова в Симферополь в августе.

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