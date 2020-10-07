Госпитализированных великолукских школьников переведут на амбулаторное лечение

20:36, 07 октября 2020, ПАИ

В администрации Псковской области прошло первое заседание межведомственной комиссии по факту происшествия в великолукской школе № 7. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, после дополнительных исследований госпитализированных школьников переведут на амбулаторное лечение.

Заседание прошло под председательством первого заместителя губернатора региона Веры Емельяновой. В обсуждении приняли участие представители профильных региональных комитетов, Роспотребнадзора и уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.

Каждая из сторон представила информацию о проделанной работе и озвучила промежуточные итоги по определению всех обстоятельств случившегося.

Согласно предварительным данным, по результатам химико-токсилогического исследования наркотиков и психотропных веществ в анализах детей не обнаружено. Никаких отклонений не выявлено и в полученных с места события пробах воздуха, питьевой воды и почвы. В дезинфицирующих средствах, используемых в школе, превышений гигиенических нормативов по содержанию хлора также не установлено.

В настоящее время дети находятся в удовлетворительном состоянии. Для выяснения точной причины недомогания школьники проходят дополнительные обследования. Вопрос о переводе обучающихся на амбулаторное лечение будет решен после получения из лабораторий результатов всех анализов и обследований.

«Ситуация находится на личном контроле губернатора Михаила Ведерникова. К разбирательству по факту случившегося привлечены руководители всех компетентных органов», — отметила вице-губернатор. Вера Емельянова также рассказала, что по поручению главы региона проводится анализ действий руководства и специалистов образовательного учреждения в процессе подготовки и проведения торжественного мероприятия.

Напомним, 5 октября во время торжественной линейки в великолукской школе №7 линейки 13 детей почувствовали недомогание и были доставлены в больницу. Еще один школьник обратился за медицинской помощью вечером. По поручению губернатора создана комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего. Отрабатываются сразу несколько версий. По словам Михаила Ведерникова, версия с отравлением наркотиками великолукских школьников исключена. Специалисты Роспотребнадзора проверили школу и не выявили отклонений ни в воздухе, ни в воде. Как заявила заместитель главы администрации Великих Лук Юлия Ярышкина, школьники готовятся к выписке. По факту госпитализации детей Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области возбудил уголовное дело. Обстоятельства и причины выясняются.