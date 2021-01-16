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Общество

Михаил Ведерников записал первое в 2021 году видеообращение к жителям Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал первое в 2021 году видеообращение к жителям региона и опубликовал его на своей странице в Instagram.

Глава региона ещё раз поздравил всех с прошедшими праздниками и пожелал крепкого здоровья и сил в 2021 году. «Они нам объективно понадобятся, чтобы преодолеть все существующие вызовы», – заявил Михаил Ведерников.

По традиции губернатор начал с эпидситуации в Псковской области. Он констатировал, что динамика распространения коронавируса пошла на спад, если сравнивать со второй половиной декабря, но расслабляться не стоит. Опасения по поводу всплеска заболеваемости после новогодних праздников пока остаются. По этой причине на последнем заседании оперштаба было принято решение, что большинство ограничительных мер будет продлено до 29 января.

Прокомментировал глава региона и ситуацию в системе здравоохранения, которая продолжает работать в крайне напряжённых условиях. Михаил Ведерников сообщил, что в период новогодних праздников ему приходили сотни обращений, касающихся данной сферы, и по большинству жалоб уже проведена необходимая работа с руководителями медицинских учреждений. «Результаты есть – внеплановые проверки сейчас проводятся регулярно, и я вижу положительные изменения», – пояснил губернатор.

Также он коснулся отключений электроэнергии, которые затронули многих жителей Псковской области. Глава региона пообещал найти управу на всех, кто грубил людям, попавшим в затруднительное положение. Кроме того, он сообщил, что возобновились переговоры о реализации программы модернизации линий электропередачи в Псковской области.

Ещё он прокомментировал первое мероприятие молодёжного «Лофта» – видеоконкурс «60 кадров в секунду». По словам Михаила Ведерникова, он будет следить за конкурсом и обязательно ознакомится с работами финалистов.

В завершение он поздравил подписчиков с приближающимся православным праздником Крещения и призвал быть осторожнее тех, кто примет решение окунуться на открытом воздухе. «Желаю всем крепкого здоровья и счастья! Берегите себя!» – заключил губернатор.

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