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Общество

Михаил Ведерников опубликовал новое видеообращение к жителям региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал на своей странице в Instagram новое видеообращение к жителям региона.

Он отметил, что эпидситуация в Псковской области продолжает выравниваться. Только на прошлой неделе снижение числа заболевших составило почти 30 %. При этом есть и негативная сторона – практически каждый день увеличивается статистика смертей от COVID-19. «Приношу искренние соболезнования родным и близким умерших», – сказал глава региона.

Также он заметил, что выход из пика заболевания регистрируется по всей стране. Однако в Псковской области сохраняется ряд факторов, которые вынуждают действовать как можно более осторожно. «Поэтому мы приняли решение действовать системно, взвешенно, полагаясь на наработанный опыт, а потому снимать действующие ограничения поэтапно», – пояснил Михаил Ведерников и сообщил, что следующий пакет мер планируется рассмотреть уже через неделю.

Отдельно он прокомментировал систематические замечания по поводу отсутствия живой подписи под публикуемыми документами и открытие детского отделения Псковской областной инфекционной больницы. «Благодаря поддержке нашего президента теперь у нас есть полноценная региональная инфекционная служба высочайшего класса», – заявил губернатор.

По его словам, чтобы ускорить выход из режима ограничений, нужно сделать всё возможное для ускоренного прохождения массовой вакцинации от коронавируса. Он добавил, что Псковская область отличилась низкой долей людей, которые отказываются от вакцинации из-за веры в различные теории заговора, и очень высоким процентом желающих защитить себя от болезни.

Ещё одна тема, которую затронул Михаил Ведерников, – это первое заседание попечительского совета Псковского регионального отделения Русского географического общества.

Завершил обращение он новостями из сферы культуры. «Псковский ансамбль гусляров «Лель», который многим запомнился по своему выступлению на Ганзейских днях Нового времени, второй раз получил финансирование по линии Фонда президентских грантов», – рассказал губернатор. Он уточнил, что записи «Лель» можно послушать на их официальном сайте «Музыкальное наследие Псковщины».

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