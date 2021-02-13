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Общество

Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона

 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram.

Глава региона рассказал, что эпидситуация в Псковской области улучшается. Вторую неделю подряд количество заболевших снижается почти на 30%. При этом он попросил каждого бережно относиться к своему здоровью, а ещё лучше – записаться на вакцинацию. «Чтобы выйти из режима ограничений, нам нужно выработать устойчивость к сезонным колебаниям коронавируса», - заявил Михаил Ведерников.

Также он констатировал, что о серьёзности угрозы коронавируса практически ежедневно напоминает растущая статистика умерших. Он рассказал подробнее, как эти случаи разбираются.

Затем губернатор сообщил, что в директ пришло много вопросов по вопиющей ситуации в городе Дно, где жестоко избили подростка учащиеся Дновского железнодорожного техникума. Он заявил, что без разбирательства инцидент не останется, запланирована и проверка самого образовательного учреждения.

Далее глава региона озвучил новости по якорному инвестору. «В четверг провёл совещание с руководством группы компаний «Титан». Реализация проекта идёт достаточно динамично. Несмотря на все сложности 2020-ого года, компания выдерживает все заявленные сроки», - отметил он.

Ещё одна хорошая новость тоже касалась сферы экономики - Псковская область вошла в число 25-ти субъектов, которые получат финансирование по результатам конкурса на Единую региональную субсидию. «Мы получим от Минпромторга почти 46 млн рублей», - уточнил Михаил Ведерников.

Закончил он комментарием по поводу общероссийской акции, которая приурочена к Всемирному дню книгодарения. Михаил Ведерников сообщил, что передаст областной библиотеке уникальное издание, которое буквально на днях получил из Москвы. Это двухтомный сборник, который содержит материалы по итогам реализации проекта «Без срока давности» в 2020 году.  

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