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Котики, комплименты и здоровые привычки. Что ещё надо в первый день весны? «Хороший дайджест» на связи!
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Котики, комплименты и здоровые привычки. Что ещё надо в первый день весны? «Хороший дайджест» на связи!

Доброй ночи, полуночники! Очередной «Хороший дайджест» в информационной ленте ПАИ.

Минувший день был богат на события. Их мы сейчас и подытожим.

1 марта — Ярилин день. Древние говорили: «Земля ярится» (то есть греется). Весна идёт, весне — дорогу! Кроме того, минувший день был праздником комплимента. Говорят, что французы — большие мастера делать комплименты, но они же точно знают, что говорить комплименты то же самое, что говорить неправду. Выходит, что, делая комплимент в первый весенний день, не грех и немножко соврать.

Знаете, почему кошки так неотрывно смотрят на огни новогодних ёлок? Они напоминают им мерцающие огни пульта космического корабля, а значит, далёкий дом. Эти пушистые инопланетяне давно захватили и подчинили людей. Если рядом поставить самую интересную новость и картинку с котиком, новость безнадёжно ему проиграет. 1 марта — День котиков, и об этом вспомнили в библиотеке Дедовичей. 

С 4 по 6 марта Псковский городской молодёжный центр проведёт «Марафон здоровых привычек». Очень забавное получилось название. Три дня усиленно на глазах друг друга здоровеем, а дикое желание отпустит,  и уже тогда... Но начинание хорошее. Читайте! Весна торопится, торопятся и псковские спортсмены-рыболовы. Два года они не могли провести чемпионат области из-за погодных условий. И вот наконец-то сильнейшие в ловле рыбы на блесну со льда определены.

Интересная новость пришла и удивила всех. Оказывается, Псковская область и современная Англия граничили! Об этом учёным рассказали песчаники. А на Багамах англичанка обнаружила в пляжном песке таинственную сферу с русскими словами.

Кто из вас зависает в Instagram? Отличная новость для всех, кто проводит стримы. Instagram захотел «уделать» Clubhouse. Они разрешили делать стримы сразу нескольким пользователям одновременно. Будет чем заняться в выходные. А они не за горами. 
Скоро нас ждут короткие рабочие недели. ПАИ рассказало, как отдыхаем на весенние праздники.

Будьте в курсе интересных событий вместе с ПАИ. До скорого!


 

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