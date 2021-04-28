О лисах, аистах и о медиках — в новом «Хорошем дайджесте»

01:22, 28 апреля 2021, ПАИ

Доброй ночи, полуночники! А у вас добрая ночь? Это «Хороший даджест».

В этот день в 1644 году в Канаде посадили пшеницу. Право слово, не знаю, чем бедные канадцы питались до того, но факт остаётся фактом.

Говорили, что на Мартына (Мартина) ворон купает своих детей в лужах и отпускает «в отдел» — на особое семейное житье. Ворона считали зловещей птицей, приписывали ему магическую силу. В этот день лисы покидали свои норы, поэтому день прозвали Лисогоном. Вы не поверите, но я беседовал с давним товарищем, как вдруг он закриал: «Чёрт, погляди, лиса бежит!» Оказывается, все кто видел лису в это день, будут счастливыми. Обязательно ему передам.



В Локнянском районе приютили раненого аиста. Нет, речь не о браконьерах или какой-то подобной бесчеловечности. Речь идёт о борьбе за гнездо. Птицу основательно побили в борьбе за самку другие самцы. И аиста приютила бескорыстная организация. Представляете, если бы так было в жизни? Ты подрался за самку, а тебя целый организованный центр берёт на поруки и говорит: «Не скучай, малыш! В следующем году получится!». Выхаживает и гладит по голове.... Что так оживились мужчины? Мы - не аисты! Но аистами всем хочется побыть! Женщины, мотайте на ус!



Печорский дуб планирует занять место. Всё. Просто место. Я не понял, какое именно, ведь звание «Главное дерево страны» очень расплывчато. Что под ним подразумевается - рост, обхват, долгожительство? Непонятно. Но у конкурсов бывают свои недочёты. Как решат пользу дерева? Будут мерить высоту вешины или срежут и почитают кольца, остаётся пока тайной. Следите за Псковским агентством информации, мы выясним.



Теперь от новости возомлеют студенты. Вам тоже хотят продлить каникулы. Как бывший студент, я вас понимаю. А теперь представьте работу какого-нибудь работника кафедры, срочно переписывающего учебные листы. Ну, не бывает везде хорошо! На другом полюсе - всегда плохо! И ещё я, Сергей Владимирович, остаюсь с вами даже на выходные. Мы - работники ПАИ, «оловянные солдатики» это мира, и иногда сгораем. Тоже нужен отпуск, но не в самые главные дни страны, правда? Цените!



Великолучанку, выпавшую из окна, выписывают домой. Знаете, ребята,это такого дорого стоит!!!! Это она сама смогла все свои жизненные функции привести в порядок и не сдалась. И врачи, которые знали, как привести эти функции в норму, но, чёрт возьми, не спали у её постели. Многие говрят о тех врачах, что имеют «за спиной кладбище», но почему-то никто не вспоминает о количестве спасённых и выздоровевших! Кто бы мы были, если бы не доктора? У меня первое образование - медицинское. Поверьте, никто так не радуется вашему выздоровлению. Даже вы сами. Только ваш врач.Так было, есть и будет.

И тут же я не могу обойти вниманием ту авиабомбу, что нашли и обезвредили в Палкинсом районе. У каждого медика внутри сидит метроном - «любой ценой, чтобы выжили». И в бомбе сидит метроном, заряженное на обратное. Кто победит? Конечно, нельзя скидывать со счетов огромную работу взрывотехников. Сколько псковская земля хранит таких смертельных неожиданностей?

А ещё мы рассказали, как в Печорах всё пойдёт по код-дизайну, и рассказали об уральском дизайнере, который стал шить Владимиру Путину.



На этом всё, пожалуй. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и, на всякий случай, доброго вечера! Комментийруте новости Псковского агентства информации Мы их все читаем с профессиональной жадностью.