О спиртном на майские, яйцах на Пасху и песнях на День Победы — в новом «Хорошем дайджесте»

01:22, 30 апреля 2021, ПАИ

Доброй ночи, полуночники! С вами снова «Хороший дайджест», разберём вчерашний день на позитивные новости.

Вчера надо было заниматься рассадой. Высаживая молодую капусту, крестьянки приговаривали: «Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна». А как вы думаете, откуда насление России потом появлялось? Мне говорили, что из капусты...



Прошёл слушок, что на майские праздники запретят продажу спиртного. Позвольте, а как же фронтовые сто грамм? Представители Псковской администрации заверили, что ничего такого в планах нет. И правильно, запрет был бы большой глупостью.



У нас ещё и Пасха на носу! Всем интересно, что там с яйцами? Можно выдохнуть, производители снизили отпускные цены на яйца. Красьте на здоровье!



Как говорится, каждый склеротик должен сделать в жизни три вещи, но какиме именно - он не помнит. Наступает время больших каникул, поэтому очень важно ничего не забыть, собираясь на дачу. Псковское агентство информации подготовило полезные советы: что именно не надо забывать. Там есть всё необходимое.

В Правительстве России пообещали, что через десять лет каждый российский ребёнок сможет путешествовать два раза в год внутри страны. Наступает предвыборное время - пора обещаний. Только не забудьте спросить через десять лет, то что вам пообещали.



Россияне перед отпускным сезоном массово стали скупать купальники. Издание не сообщает, речь идёт только о купальниках или о мужских труханах тоже? Правда, упоминаются палатки и спальные мешки. Вероятно, именно они приходятся на мужскую аудиторию. Ибо, зачем нам купальники? И слово шопинг, я уверен, придумали женщины.



Оригинальную акцию придумали в Псковском центре народного творчества. Она посвящена Дню победы. Всем нам предложили сообща спеть замечательную песню "Майский вальс". По ссылке можно скачать минусовку, записать песню и выложить в интернет с необходимыми хештегами. Организаторы найдут ваше исполнение и включат в общее исполнение. Мне показалась эта задумка гениальной! Участвуйте, День Победы уже скоро. Будет здорово найти себя потом среди исполнителей.



На этом всё. Не простужайтесь и не болейте. На всякий случай доброй ночи, доброго утра, доброго дня и, на всякий случай, доброго вечера!

























