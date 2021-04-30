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О спиртном на майские, яйцах на Пасху и песнях на День Победы — в новом «Хорошем дайджесте»

Доброй ночи, полуночники! С вами снова «Хороший дайджест», разберём вчерашний день на позитивные новости.
Вчера надо было заниматься рассадой. Высаживая молодую капусту, крестьянки приговаривали: «Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна». А как вы думаете, откуда насление России потом появлялось? Мне говорили, что из капусты...

Прошёл слушок, что на майские праздники запретят продажу спиртного. Позвольте, а как же фронтовые сто грамм? Представители Псковской администрации заверили, что ничего такого в планах нет. И правильно, запрет был бы большой глупостью. 

У нас ещё и Пасха на носу! Всем интересно, что там с яйцами? Можно выдохнуть, производители снизили отпускные цены на яйца. Красьте на здоровье!

Как говорится,  каждый склеротик должен сделать в жизни три вещи, но какиме именно - он не помнит. Наступает время больших каникул, поэтому очень важно ничего не забыть, собираясь на дачу. Псковское агентство информации подготовило полезные советы: что именно не надо забывать. Там есть всё необходимое. 

В Правительстве России пообещали, что через десять лет каждый российский ребёнок сможет путешествовать два раза в год внутри страны. Наступает предвыборное время - пора обещаний. Только не забудьте спросить через десять лет, то что вам пообещали.

Россияне перед отпускным сезоном массово стали скупать купальники. Издание не сообщает, речь идёт только о купальниках или о мужских труханах тоже? Правда, упоминаются палатки и спальные мешки. Вероятно, именно они приходятся на мужскую аудиторию. Ибо, зачем нам купальники? И слово шопинг, я уверен, придумали женщины.

Оригинальную акцию придумали в Псковском центре народного творчества. Она посвящена Дню победы. Всем нам предложили сообща спеть замечательную песню "Майский вальс". По ссылке можно скачать минусовку, записать песню и выложить в интернет с необходимыми хештегами. Организаторы найдут ваше исполнение и включат в общее исполнение. Мне показалась эта задумка гениальной! Участвуйте, День Победы уже скоро. Будет здорово найти себя потом среди исполнителей. 

На этом всё. Не простужайтесь и не болейте. На всякий случай доброй ночи, доброго утра, доброго дня и, на всякий случай, доброго вечера!



 






 


 

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