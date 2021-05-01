О джазе, управляющих компаниях и ценах на алкоголь — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:14, 01 мая 2021, ПАИ

Доброй ночи, мои полуночники! Прежде всего, хочу вас предупредить, что «Хороший дайджест», как и все вы, уходит на каникулы. Встретимся сразу после майских праздников. А вы за это время, может быть, прокомментируете предыдушие выпуски. А то получается разговор в одну сторону, а хочется диалога...

Меня зовут Сергей Вдадимирович, и сейчас мы вспомним всё события, которые принёс нам ушедший день.

30 апреля отмечали Международный день джаза. Скажу честно, я долгое время не воспринимал джаз всерьёз. Я слышал многих джазовых музыкантов, это были Майлз Дэвис, Дюк Элингтон, Элла Фитджеральд и перечислять их можно бесконечно. Но мне джаз представлялся умершей музыкой. Ведь он был когда-то в прошлом. Кто сейчас слушает джаз? Так я думал, пока не побывал на одном джазовом фестивале. И вот тогда я понял что джаз - это музыка души! Представьте, когда собираются музыканты. Они первый раз видят друг друга. Один начинает играть на саксофоне мелодию, второй тут же её подхватывает. Они даже с разных континентов и никогда не репетировали вместе! Но каждый импровизирует. А когда их на сцене собирается около шести человек, и каждый творит своё, но при этом общее, у зрителя начинают расти крылья. Серьёзно! Побывайте когда-нибудь на джем-сейшене джазовых музыкантов. вы поймёте, о чём я говорю! Пластинки и CD- ерунда! Джаз надо слушать вживую!

Настоящими «джазменами» в своём деле оказалась в Пскове одна управляющая компания. Они так управляли финансовами потоками, что жильцы заслушались. А когда очнулись, выяснилось, что переплатили всем домом миллион рублей. А почему? Да потому, что всё придумано так хитро, что без пол-литры ничего не понять. Я когда спросил человека, работающего в управляющей, так она мне сказала, что даже сама не понимает порой, каким образом насчитывается оплата. Хотя, она - бухгалтер с очень большим стажем. Вот вам приходит счёт за обслуживание дома. А кто-нибудь из вас интересовался, что именно было сделано на выставленные цифры? И было ли сделано вообще? Это игра втёмную.Они выставляют счета, мы соглашаемся. А потом вскрываются вот такие переплаты. И управляющая говорит: «Ах, извините, ошибочка вышла!» Я ещё ни разу не встречал случая, чтобы управляйка ошиблась в мою сторону! Но это хорошая новость, поскольку всё стало известным.



День пожарных отмечали вчера в России. Может, я буду неправ, но самых сложных профессии всего - четыре. Врач, потому что держит в руках жизнь человека Педагог, поскольку держит в руках душу человека. Полицейский - он держит в руках человеческий порок. И пожарный потому, что огонь не щадит ни порок, ни жизнь, ни душу.С праздником всех причастных! И сухих вам рукавов! Друзья, никогда не говорите о пожарных - «пожарник». В русском языке «пожарник» - это «погорелец». Огнеборцы сильно обижаются на такой подлог.



В России решии установить минимальную стоимость на весь алкоголь. Мне кажется это странным. Почему в нашей стране книги стоят вдвое, а то и втрое дороже бутылки водки? Я уже не говорю про элитный алкоголь. Нас целенправленно спаивают? Почему мясо не дешевеет? А меж тем, производство водки - это такое производство, где маржа, то есть прибыль, самая высокая! Задумайтесь над этой странностью. Много на что можно было бы снизить цену. Но снижают на водку.



Новые правила прохождения медицинского осмотра для водителей разработали в Минздраве. И это хорошая новость, как бы в меня сейчас ни кидались масляными тряпками водители. Вы берёте большую ответственность, садясь за руль, так какого рожна выпендриваться? Хотите быстрого передвижения? Дайте удостовериться медикам, что ваша реакция столь же быстра. Я всегда в интернете натыкаюсь на споры между водителями и пешеходами. Кто из них глух в голове, как в танке? Только позвольте напомнить? Пешеходы никуда не пересаживались. Это водители для своего комфорта пересели на авто. Тогда с вам и спрос больше! Чему вы удивляетесь? А кому не нравится, может вернуться на «свои двои». Всё просто. Не будем превращать дайджест в проповедь!

Стали известны программы, по которым увеличат число бюджетных мест в Псковском государственном университете. Это хорошо? Замечательно! Значит, в этом году, кто-то сможет выиграть поступив туда, где поменьше конкурс.



И наконец, что у нас начинается? Нет, не Пасха. Многие даже не знают истории этого праздника, думая, что Пасха - это вот тот кулич, который появляется на столе. У нас по всей стране начинаются длинные каникулы, а значит - шашлыки! (Сейчас лингвисты меня поправят, что не бывает множественного числа. «Шашлыки» - это только руский эквивалент. Но я как-нибудь переживу!) Псковское агентство информации взяло на себя важность рассказать вам, как и где, не нарушая закон, можно пожарить шашлык. Воспользуйтесь этой информацией!



Всё на сегодня и ближайшие каникулы. Я читаю все ваши отклики. Мне важно, что вы думаете. Пишите, даже когда не согласны со мной. С майскими!











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