О святом Вите, подарке из Дании и благодарности четырёх домов — в новом «Хорошем дайджесте»

01:57, 29 июня 2021, ПАИ

Доброй ночи всем неспящим! Это «Хороший дайджест» с хорошими новостями Псковской области за минувший день.

Это было 28 июня. Первый месяц лета на исходе. Как быстро бежит время...

В этот день наши пращуры вспоминали святого Вита.

Достоверных исторических свидетельств о жизни и мученичестве святого Вита не сохранилось. Согласно церковному преданию, святой Вит был мальчиком семи (по другим источникам – двенадцати) лет,

сыном римского сенатора-язычника с Сицилии. Мальчик принял христианство под влиянием своего наставника. Был убит во времена преследования христиан римскими императорами Диоклетианом и Максимианом.

В этот день наблюдали за погодой. «Дождь на Фита — плохо для жита», — говорили в народе. Кроме того, после этого дня нельзя было сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает».

Уникальная новость вчера пришла из-за рубежа. На сайте киноархивов Дании обнаружили видеозапись, сделанную в Пскове в 1919 году. Только подумайте, записи больше ста лет! Изображение хорошего качества, и на нём можно увидеть городской псковский рынок. Кто-то снял на память, а осталось в веках.

Псковский врач рассказала, почему в жару нельзя увлекаться мороженым, холодным квасом и другими сильно охлаждёнными продуктами. Из-за перепада температур может возникнуть ОРЗ. Так что холодное «низ-з-зя-а». «А что «зя-а»?» – спросите вы. Во время жары специалист порекомендовала пить тёплый чай, напитки из шиповника и компот из сухофруктов без сахара. Будем как туркмены. Они же пьют горячий чай в жару. И говорят, что это помогает...

Чиновники определили праздничные дни на следующий, 2022 год. Примечательно, что 31 декабря этого года всё-таки сделали выходным днём! В общей сложности в 2020 году россияне получат 28 праздничных дней. Вы только вдумайтесь! Мы месяц пинаем балду из-за праздничных дней. Месяц! Кажется, столько праздников ни в одной стране нет.

Ещё одна хорошая новость. Хорошая потому, что сработал принцип «кармы» и справедливость восторжествовала. Псковичу, который очень громко слушал музыку в своём авто, кто-то, задолбанный децибелами, написал благодарственное письмо прямо на машине. Прямо баллончиком по всему кузову! И человек попался с юмором – поблагодарил за ночной концерт. «Спасибо за музыку, понравилось! Благодарные соседи четырёх домов», – красуется теперь на всех боках автомобиля красной краской по серебристому металлу. Теперь ездить с такими «благодарностями» и показывать всем, что хозяин автомобиля – мудак, будет очень стыдно. Получается, мера действенная. Молодцы, жители! Твоё «хочу» всегда заканчивается ровно там, где начинается «не хочу» другого человека. Соблюдай дистанцию – и никто не будет портить твою «книгу жалоб и предложений».

Что происходит с погодой в Псковской области, рассказала Тала Нещадимова, главный синоптик региона. Если коротко, столкнулись тёплые и холодные потоки и им не понравилось соседство. Получились грозы, ураган и ливни. Подробнее можно прочитать в самой новости.

И напоследок расскажу, что премьера музыкального спектакля Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз!» всё-таки состоится. Её перенесли на 20 и 27 августа. Вы же помните, мы рассказывали об этом уникальном спектакле, который будут играть прямо в буфете театра. Это кабаре, выстроенное на знаменитых песнях в стиле шансон. Рекомендуем не пропустить.

На этом всё. Спокойной ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!







