О детском инфантилизме, осенних закрутках и китайских сюрпризах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:17, 23 сентября 2021, ПАИ

Приветствую всех тех, кто ещё не спит. «Хороший дайджест» Псковского агентства информации будет содержать только хорошие новости. Меня зовут Сергей Владмирович. Поехали!



На календаре было 22 сентября. По православному календарю – День Иоакима (Акима) и Анны. Этот день называли еще и Днём рожениц, поскольку оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день поздравляли молодых матерей, а также чествовали повивальных бабок. Для этого пекли пироги, варили кашу и звали женщин на пир. А жены, которые еще не смогли завести детей, молились Акиму и Анне о зачатии.

21 сентября во Дворе Постникова в Пскове открылась выставка «Сказки Пушкина в лаковой миниатюре», на которой представлены наиболее яркие экспонаты коллекции лаков, хранящейся во Всероссийском музее А. С. Пушкина. Я помню, в детстве были шоколадки «Сказки Пушкина», мне их покупали папа и мама. Там был и работник Балда, и Дед с Золотой Рыбкой, и Белочка во дворце. И эти шоколадки тоже были маленькими, миниатюрными. Интересно, как воплотились сказки Пушкина в лаковых малостях?



Главной новостью ушедшего дня можно назвать то, что правоохранительные органы установили личность юноши «без царя в голове», который на волне новости о расстреле в учебном заведении Перми решил пошутить и напугать псковичей. Дескать, в одном из учебных заведений Пскова творится то же самое. Не буду читать нотаций по поводу отсутствия ума у лицеиста. Ему сейчас это объяснят силовые структуры. У меня только один вопрос: мамы и папы, как вы воспитываете своих любимых чад, что им такая дикость приходит в голову? И сколько шагов в этой голове от начала игры до её страшного воплощения? Говорите со своими детьми, искренне интересуйтесь их делами. Только так можно стать другом, а не родителем-надзирателем. А если меня читают подростки, скажу только одно: пришла вам в голову шалость, остановите себя и попробуйте взвесить, чем она для вас может обернуться. Интернет у вас под рукой, спросите у Гугла. Вы уже не можете страдать инфантилизмом. Если не накажут вас, накажут ваших родителей. Я бы выпорол. Да. Выпорол так, чтобы отложилось в пустой доселе голове, что можно делать, а что нельзя. Даже расстраиваюсь, когда думаю об этом лицеисте.

Ежегодня ярмарка «Осень» пройдёт на Октябрьской площади в Пскове. Хороший момент затариться, чтобы потом консервировать на зиму. Анекдот в тему.

Сидят три бабки и хвастаются:

— У меня в огороде вот такие помидоры растут, – показывает размер в две ладошки.

— А у меня вот такие огурцы растут, – показывает по локоть.

А третья, глухая:

— А где он живет?

В Великих Луках мужчина выписал эхолот, а получил женскую шапочку. Я бы ещё радовался. Ведь этот самый китайский продавец – такая лотерея! Всё, что угодно может прийти! Моей знакомой вместо платья пришли какие-то странные шарфики. Когда поискали в интернете, выяснили, что это погребальные платки. Друзья, конечно, там дешевле, но стоит ли оно затраченных усилий? Интересно, есть ещё среди вас те, кто, так же как я, ничего не заказывал из Китая?

Не знаю как вы, а я, когда путешествую, посещаю в любом городе три знаковых места: хороший парфюмерный магазин, книжную лавку и "блошиный" рынок. Ведь именно там можно отыскать удивительные вещицы! В антикварных магазинах всё это будет чуть дороже, но мусор уже будет заботливо отсеян. Псковский антиквар Александр Олейник владеет большой коллекцией старинных предметов. Много лет он собирает всё: в его магазине есть столетние часы и фуражки, книги 19 века, винтажная мебель, посуда, фотоаппараты – всего в коллекции около 100 тысяч наименований. Посмотрите видео! Александр говорит, что чувствует себя комфортно среди раритетов. И я его понимаю, поскольку каждая вещь наполнена особым теплом.



Напоследок расскажу о тепле человеческом. Администрация Полновской волости Гдовского района начала акцию по сбору луковиц тюльпанов. Каждая луковица даст цветок над могилой солдата Великой Отечественной войны. Акция трогатет своим вектором жизни: из луковиц – росток, из ростка – бутон, из бутона тюльпан. Наверное, так хранится память – от поколения к поколению. Поэтому мне эта акция показалась очень сильной. Хотя, вроде, обычные цветы.



На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!























