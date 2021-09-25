Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона

13:38, 25 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона и опубликовал его на своей странице в Instagram.

Он отметил, что эпидситуация в Псковской области ухудшается. Вторую неделю подряд фиксируется рост заболеваемости. Поэтому систему здравоохранения заблаговременно подготовили.

Глава региона напомнил, что в начале недели были подведены итоги Единого дня голосования. В Псковской области была достаточно высокая явка – 44% избирателей приняли участие в выборах, чем проявили своё неравнодушие и гражданскую ответственность. Это третье место на Северо-Западе России.

Также Михаил Ведерников констатировал, что с конца прошлой недели в Псковской области начался процесс запуска отопления в жилом фонде. На сегодняшний день отопление запущено во всех муниципалитетах.

Губернатор сообщил интересную новость: в соборе Рождества Божией Матери в Снетогорском монастыре владыка Тихон провел божественную литургию – первую почти за 100 лет.

Кроме того, глава региона прокомментировал информацию о том, что на фоне трагедии в Перми появились сообщения о готовящихся атаках на псковские учебные учреждения.

В завершение он озвучил несколько новостей из сферы культуры – филармония и театр кукол открывают новые сезоны.

«Интересных мероприятий осенью запланировано много. Но я хочу подчеркнуть, что на фоне напряжённой эпидситуации будет ужесточён контроль над соблюдением всех противовирусных требований. Риски есть, и их нужно учитывать. Помните об этом и следуйте всем действующим рекомендациям. Тогда и отдых будет только в радость и на пользу», - подытожил глава региона.