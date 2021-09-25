Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона и опубликовал его на своей странице в Instagram.

Он отметил, что эпидситуация в Псковской области ухудшается. Вторую неделю подряд фиксируется рост заболеваемости. Поэтому систему здравоохранения заблаговременно подготовили.

Глава региона напомнил, что в начале недели были подведены итоги Единого дня голосования. В Псковской области была достаточно высокая явка – 44% избирателей приняли участие в выборах, чем проявили своё неравнодушие и гражданскую ответственность. Это третье место на Северо-Западе России.

Также Михаил Ведерников констатировал, что с конца прошлой недели в Псковской области начался процесс запуска отопления в жилом фонде. На сегодняшний день отопление запущено во всех муниципалитетах.

Губернатор сообщил интересную новость: в соборе Рождества Божией Матери в Снетогорском монастыре владыка Тихон провел божественную литургию – первую почти за 100 лет.

Кроме того, глава региона прокомментировал информацию о том, что на фоне трагедии в Перми появились сообщения о готовящихся атаках на псковские учебные учреждения.

В завершение он озвучил несколько новостей из сферы культуры – филармония и театр кукол открывают новые сезоны.

«Интересных мероприятий осенью запланировано много. Но я хочу подчеркнуть, что на фоне напряжённой эпидситуации будет ужесточён контроль над соблюдением всех противовирусных требований. Риски есть, и их нужно учитывать. Помните об этом и следуйте всем действующим рекомендациям. Тогда и отдых будет только в радость и на пользу», - подытожил глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

25 сентября 2021

Елена Полонская поздравила первокурсников псковского филиала Академии ФСИН РФ с принятием присяги
25 сентября 2021

Первые чтения памяти Валентина Курбатова открылись в Пскове
25 сентября 2021

25 человек пополнили ряды «Юнармии» Псковской области
25 сентября 2021

Митрополит Тихон совершил заупокойную литию на могиле Валентина Курбатова
25 сентября 2021

Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона
25 сентября 2021

В Снетогорском монастыре Пскова прошла первая почти за 100 лет литургия
25 сентября 2021

Систему здравоохранения Псковской области подготовили к ухудшению эпидситуации
25 сентября 2021

Публикуем эксклюзивное видео провокации с экс-директором псковского завода

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...