О кино, киношколе и чемоданном настроении – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:59, 24 сентября 2021, ПАИ

Доброй ночи тем, кто ждёт этот «Хороший дайджест». С вами Сергей Владимирович. Вспоминаем хорошие события ушедшего дня.

23 сентября отмечается Международный день жестовых языков, призванный обратить внимание на их значение в жизни многих миллионов глухих и слабослышащих людей. Инициатором резолюции 72/161 выступила Всемирная федерация глухих. По данным этой организации, в мире проживает свыше 72 миллионов глухих людей, для которых жестовый язык является основной формой общения с внешним миром. По информации этой организации, в мире существует около 300 жестовых языков, а также международный язык жестов. Мировое сообщество признаёт жестовые языки полноправными естественными языками. И вот тут, друзья, мне подумалось: вот же отличное средство коммуникации! Международный язык жестов. И не надо учить чужой язык. Почему до этого никто не додумался?

Вчера по народному календарю был день Петра и Павла. Ко дню Петра и Павла созревшая рябина от осенних заморозков становилась сладкой (говорили, что дерево отмечает свои именины). «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего – рябину», – говорили в народе. Ягоды начинали заготавливать впрок, варили из них компоты и целебные квасы.



С 23 сентября по 5 октября проходит приём заявок на обучение в киношколе в рамках областного фестиваля короткометражного молодежного кино «Киномания на Великой» Вы можете поучиться на сценариста, режиссёра, оператора и монтажёра короткометражных фильмов.

Продолжим о кино. На сайте Псковского агентства информации выйдет цикл уникальных фильмов о храмах псковской архитектурной школы, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый из 10 эпизодов раскроет древнюю историю храмов, их тайны и познакомит зрителя с удивительными находками, которые скрывались под сводами церквей. В съемках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.



У кинорежиссёра и художественного руководителя Псковсского драматического театра Дмитрия Месхиева родилась дочь. Сердечно поздравляем мэтра с этим событием!

В киноклубе Псковского театра драмы «Молоко и Сено» с 24 сентября по 3 октября пройдут Дни творчества Ромы Либерова. Рома Либеров – режиссер, автор серии фильмов о русских писателях. Его картины полумультипликационные, с врезками кинохроники и игрового кино. Российские и советские писатели оживают в виде кукол, вырезок и коллажей с помощью афоризмов, дневников и воспоминаний близких. Фильмы расскажут о Юлии Олеше, Иосифе Бродском, Сергее Довлатове, тандеме Ильфа и Петрова. И это далеко не все писатели, чьи судьбы и творчество раскроют картины Либерова.

Очередная рубрика «Пакуем чемодан» вышла сегодня на сайте Псковского агентства информации. На этот раз вам предлагают насладиться красотами Гдовского района.

И напоследок поделюсь совершенно очаровательной историей. Зоозащитная организация "Шанс" получила помощь от 96-летней женщины. Причём она пришла сама и принесла не только крупы для собак, но и деньги. В Пскове есть люди с большим сердцем!

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

