О хороших ворах, капусте и языковедении – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:16, 25 сентября 2021, ПАИ



Добрый вечер или доброй ночи, уж у кого как стрелки настроены. Меня зовут Сергей Владимирович. Появляюсь, чтобы вам доказать на пальцах, яйцах и огурцах, что прошедший день был не таким плохим! Дайджест оптимизма и бодрости на ПАИ – «Хороший дайджест».



Вчера отмечали по православному календарю Федору. С Федоры начинались капустные вечерки. В течение двух недель девушки и женщины рубили капусту, квасили ее на зиму, рассказывали байки, шутили и смеялись. Такие сборища также называли капустниками. На стол подавали блюда из капусты: голубцы, пироги, щи. Мужчины в это время варили пиво. Причем самым вкусным считалось корчажное, которое выдерживали в больших глиняных корчагах. Теперь вы понимаете, откуда пошла фраза: «Ешь капусту, а то титьки не вырастут»?



Не уходим далеко от овощей. Отпустите уже грудь... Неважно, свою или чужую.

25 сентября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» на огороде в северном саду центральной усадьбы откроется выставка «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона». Эту выставку проводят уже много лет в конце сентября или в начале октября. В необычной для «классического» музея экспозиции будут представлены свежие фрукты, овощи и злаки, выращенные в садах и на огородах в Михайловском, Тригорском, Петровском, Бугрово; подавляющее большинство растений – из числа тех, что культивировали в этих местах в пушкинское время и ранее. Выставку могут посетить все желающие.



Большую мозаику на проходной Домостроительного комбината на улице Советской Армии в Пскове демонтировали для ремонта и последующего возвращения на место. Мозаика находилась в аварийном состоянии и продолжала осыпаться. Позже приняли решение ее временно демонтировать и отреставрировать. Хотите, честно? Я считаю, что у народа, который сносит памятники нет памяти и нет будущего. Снести всегда проще, чем восстановить!



В Псковском государственном университете прошёл форум зарубежных и российских выпускников «На пересеченных рубежах», посвященный столетию профессора, доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки РСФСР Евгения Маймина. Представляете, языковеды встречаются, но так и не договорились, как говорить правильно: «яишница» или «яичница». Сочетание ЧН должны читать, как ШН. Но почему тогда не «конешность»???? Русский язык хранит свои тайны. Китайцы, изучая его, плачут.

Большое интервью с Сашенькой Васильевой вышло на ПАИ. Думаю, она не обидится на «Сашеньку». Она нам всем стала, как родная, пока мы за неё болели на Параолимпиаде. Мне просто приятно этого человека ещё раз представить в большом интервью на ленте Псковского агентства информации.



И напоследок ещё о спорте. У теннисистки Елины Весниной слямзили Олимпийские медали. Две штуки! Но потом они вернули награды с извинениями и коробкой конфет! Просто напомню, в кодексе вора раньше нельзя было грабить, например, всенародных любимцев-актёров. Когда воры ограбили Владимира Этуша и узнали об этом, принесли всё обратно и сложили под дверью!



А вам прекрасных снов! На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!



