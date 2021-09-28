Об эзоповом языке и наступающем бабьем лете – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:10, 28 сентября 2021, ПАИ

Доброй ночи неспящим! Это «Хороший дайджест». Минувший день – 27 сентября. Наковыряем самого изюму из случившегося за этот день. С вами Сергей Владимирович.



Воздвижение Креста Господня празднуют православные 27 сентября. В этот день ели капусту. Продолжались и девичьи вечерки. Люди верили, что если девушка, собираясь в этот день на посиделки, семь раз прочтет особый заговор, то ее полюбит приглянувшийся ей парень. Важных дел на Воздвиженье начинать было нельзя, иначе ничего не получилось бы. Запрещалось также ходить в лес: в народе считали, что в это время медведи делают себе берлоги, а леший осматривает свое царство. Как всё-таки в нас переплелось православное и языческое! А кроме того, вчера отмечался Международный день туризма. Этот день призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.

Псковские родители-пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости или инвалидности, могут получать доплату за несовершеннолетних детей, обучающихся на очном отделении учебного заведения. И это хорошо. Но читаю следующую новость и понимаю, что доплаты нужны будут каждому. В России могут установить тарифы на услуги ЖКХ с учетом реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Что-нибудь понятно? Мне нет. Может, наконец-то сбавят цены, по которым из крана должен течь благородный коньяк, а не вода? Фигушки! Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных. В таком случае их рост сможет превышать инфляцию, если инфраструктура ЖКХ модернизирована. Красиво, правда? То есть в Правительстве и Думе считают, что до сих пор тарифы были убыточными? А как же быть с сообщениями, что в тарифы включают суммы для премий руководству сбытовых компаний, а также расходы на обслуживание автомобилей и аренду помещений? Или как быть с сообщением антимонополистов, что в регионах тарифы на ЖКХ завышены на треть! Это сообщение было в 2018 году, но кто-нибудь помнит из вас, чтобы после этого на треть падали тарифы? Я не помню. Поэтому хочется спросить у политиков: не слишком ли много вы хотите? Мы поняли ваш эзопов язык.



Очень странный опрос провели в одном из рекрутинговых агентств и оказалось, что 27% жителей Северо-Запада никогда не хотели бы работать. Мужчин, не желающих работать, больше, чем женщин. Хотите объясню? Элементарно. У людей выгорание. Работают, работают... Ни денег не скопить, ни дом приобрести, ни машину купить. Всё только в кредит. А почему? А потому что тарифы ЖКХ завышены на треть, в детский садик дай, в школе отслюнявь... На скачущие цены в магазинах даже смотреть уже не хочется. И какому-то умнику там наверху приходит в голову, что надо сделать тарифы ещё «обоснованнее»!



Ещё один очень пустой законопроект внёс депутат Андрей Клишас. Теперь губернаторов низя-я-я называть губернаторами, а только главами субъектов РФ. А что по сути меняется? Меж тем, какая бурная имитация депутатской деятельности! В 2019 году доходы сенатора Андрея Клишаса, автора законов о наказании за фейковые новости и неуважение к чиновникам и властям, выросли за год с 5,6 млн рублей до 23,4 млн рублей. Но эти суммы всё равно меньше оценки стоимости коллекции его часов (163 млн рублей), «майбаха», трех домов, десяти участков, двух квартир. И вот подоспел ещё один законопроект... Воистину, Клишас, как курица Ряба, несёт «золотые законы».



Скейт-парк построят в Великих Луках. О подробностях проекта можно уже сейчас прочитать в новостях Псковского агентства информации. Малчишкам будет раздолье! Кстати, проект поддержан губерна... пардон! ...главой Псковской области Михаилом Ведерниковым.

И наконец, Тала Нещадимова, главный синоптик Псковской области, рассказала, что в Псковскую область приходит бабье лето. Запланируйте прогулки в парках, берите с собой кофе, дышите чистым осенним воздухом. А по вечерам варите глинтвейны и читайте хорошие книги.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!









