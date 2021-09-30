Пакуем чемодан: Где побывать и что посмотреть в Опочецком районе

16:06, 30 сентября 2021, ПАИ

Продолжаем путешествия по своей большой и малой родине. Сегодня в нашей традиционной рубрике «Пакуем чемодан» мы расскажем, какие объекты стоит посетить в Опочецком районе.



Фото: Официальный сайт Опочецкого краеведческого музея



Фото: Официальный сайт Опочецкого краеведческого музея



Фото: Официальный сайт Опочецкого краеведческого музея



Фото: Официальный сайт Опочецкого краеведческого музея



Фото: Официальный сайт Опочецкого краеведческого музея









Опочецкий краеведческий музей

Опочецкий краеведческий музей сформирован в 1977 году по плану музеефикации Псковской области соединением коллекций общественных музеев: школы № 1, Теребенской школы, музея Совета ветеранов при районном Доме культуры (основан в 1961 году).

На основе подлинных экспонатов были созданы экспозиции: льноводство, интерьер крестьянской избы конца XIX - начала XX века, предметы быта горожан, Великая Отечественная война, оккупация и партизанское движение в Опочецком районе. Также есть интереснейшие предметы кустарных промыслов, фотографии ярмарок, турбинного завода братьев Тиме.

С 1993 года музей стал муниципальным. С 2008 года Опочецкий краеведческий музей располагается в старинном здании 1913 года постройки, в котором раньше размещалось ремесленное училище, по адресу: Псковская область, Опочка, ул. Ленина, д. 64. В 2011 году музей вошел в состав Опочецкого районного центра культуры и стал его отделением.

На основе подлинных экспонатов в музее созданы постоянно действующие экспозиции:

- «История Опочецкой земли с древнейших времен до XVIII века»

- «Интерьер крестьянской избы XIX-XX веков»

- «Быт дворян и купцов»

- «Опочецкий уезд XIX-XX веков: события и люди»

- «Первая мировая война»

- «В.О.В. в Опочецком крае» и др.

Основной фонд составляет более 1500 экспонатов.

Контактная информация

Адрес: г. Опочка, ул. Ленина, д. 64

Сайт: http://opochka.ru/node/1052

Режим работы: вторника - воскресенье с 9.00 до 17.00

Прайс: http://opochka.ru/museum/posetitelyam

Почта: g_opochki.muzej@mail.ru

Парк на Городском валу

5 июня 2020 года в Опочке после нескольких месяцев реставрации открыли парк на Городском валу.

Обновлённый парк даже сравнили с московским «Зарядьем» - но сказали, свой лучше. В чём-то, пожалуй, жители Опочки правы. «Зарядье» - парк инновационный, технически сложный, его назначение – обеспечить горожанам разнообразный досуг. Опочецкий парк другой – он хранит память места. Его нельзя назвать историческим: всё-таки это не экспозиция по старой крепости Опочки, это больше городской парк для прогулок и отдыха, хотя и расположен в самой древней части города.

В парке почистили каналы, отремонтировали мостики, проложили дорожки – из камня и асфальтированные, так что всем стало удобно – и пешим, и на транспорте.

Позаботились о маломобильных людях: рельеф в парке неровный, холмистый, чтобы обойти все дорожки, надо пользоваться лестницей. Так вот, её оснастили подъёмником для колясок.

Парк Городской вал в Опочке вошел в топ-3 любимых мест жителей Псковской области, который Псковское агентство информации запустило в рамках флешмоба к 77-летию региона. Городской парк набрал 577 голосов, или 28,3% голосов, и занял вторую строчку рейтинга.



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга











Духова гора

Духова гора - это памятник федерального значения, представляет собой остатки укрепленного поселения (города). Основано городище на Духовой горе было славянами-кривичами. Духова гора - это остатки древнего городища Литовка, вокруг которого располагались малые могильные курганы.

Когда-то эта гора была сакральным местом вначале для балтийских племен, а затем для язычников-славян до принятия ими христианства. По одной из версий, на вершине этого холма стояла статуя идола Перкуонса, который был одним из главных богов, объектом поклонения древних балтийских племен, предков наших современников - латышей и литовцев.

В эпоху славян здесь, на вершине, на его месте возвышалась статуя Перуна, главного божества языческих славян. После того как произошло крещение Руси, идола повергли и из его статуи был сделан каменный крест, который воздвигли на том же месте. Считается, что он просуществовал вплоть до эпохи правления Ивана Грозного, а после этого якобы ушел под землю.

Как гласит легенда, перед своей кончиной царь Иван Грозный приказал составить реестр святых мест Руси. В этом реестре была помечена Духова гора, которая в конце XVI века уже была известным святым местом и местом паломничества верующих.

На вершине Духовой горы находится часовня, где, по преданию, обитает Святой Дух. Часовня Святого Духа сделана из дерева и обшита обрезной доской. В интерьере часовни можно увидеть фрагменты резьбы по дереву. В последнее десятилетие старинные иконы из часовни были украдены и местные жители принесли свои, они-то и украшают сейчас часовню.

В настоящее время, как и до Октябрьской революции, на второй день Троицы на Духовой горе проводится богослужение. Приезжает из Опочки священник Покровской (кладбищенской) церкви и проводит службу.

Больше информации об интересных объектах в Опочецком районе ищите на Туристическом портале Псковской области.

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Рубрика «Пакуем чемодан» выходит при поддержке Туристского информационного центра Псковской области. Полезная информация для туристов, экскурсоводов, представителей туриндустрии на сайте центра.

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