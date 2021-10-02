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Общество

О празднике воркаута, шиповнике и псковском видео-арте – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи неспящим! Это «Хороший дайджест». Пробежимся по позитивным новостям ушедшего дня. Меня зовут Сергей Владимирович. Поехали!​

Вчерашний день, 1 октября, был Днём пожилых людей. Эту дату сначала отмечали в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. В этот день во многих странах проводятся фестивали, конференции и конгрессы, посвященные правам пожилых и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции.

По народному календарю в этот день было принято заниматься сборами шиповника и сушить его. Плоды шиповника использовали в кулинарных и лечебных целях. Из него готовили витаминные напитки, а также делали  варенье, кисель, желе, повидло и мармелад.

Жителей Псковской области приглашают принять участие в областных соревнованиях по воркауту на Кубок губернатора. Принять участие в соревнованиях могут мужчины и женщины старше 14 лет. Для победителей приготовлены ценные призы. Фестиваль состоится 2 октября в Пскове на улице Воеводы Шуйского, 9 на воркаут-площадке на набережной реки Великой. Регистрация начнется в 11:30. Начало мероприятия – в 13:00.

Памятник великим святым Петру и Февронии Муромским освятили в Новосокольниках 1 октября. Памятник установлен возле храма-часовни Крестителя Господня Иоанна. Он создан на пожертвования неравнодушных людей.

1 октября в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начались гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа». Сейчас театр работает над пьесой «Бабьи сплетни» Карло Гольдони. Театр будет работать над спектаклем по «Бедным людям» Фёдора Достоевского.

Видео-арт о Псковской области «Лукоморье» режиссера Николая Рыбникова получил приз за лучший иностранный туристический фильм на фестивале документальных и короткометражных фильмов Jahorina Film Festival в Сербии. Ролик о Псковской области был размещен 5 августа 2020 года в одном из Instagram-аккаунтов. Над видео работала целая команда творческих людей из Пскова, включая режиссера Николая Рыбникова и оператора Екатерину Сокову.

И наконец, расскажу о том, что шоу Ивана Урганта в полном составе двинуло на Байконур, чтобы не пропустить полёт Юлии Пересильд. Но я думаю, и без Урганта СМИ покажут нам запуск корабля «Союз МС-19» с Юлией на борту. Анекдот в тему: 
— Мальчик, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Наверное, космонавтом?
— Ну если только космонавтом-туристом...

Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера! 



 

 


 

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