Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям региона

12:11, 16 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал новое еженедельное видеообращение и опубликовал на своей странице в Instagram.

Он отметил, что эпидситуация в Псковской области остаётся крайне напряжённой. На этом фоне начали циркулировать тревожные слухи. Например, что в инфекционке не хватает кислорода для пациентов. «Уверяю, что аналогичные сообщения появляются каждый раз, когда мы проходим пик распространения инфекции. Ситуация непростая, но в инфекционке достаточно всего – и кислорода, и лекарств», – заявил глава региона.

По его словам, очень важно, что на прошлой неделе было зафиксировано снижение числа новых случаев коронавируса среди школьников. С возобновлением очного обучения рост заболеваемости, безусловно, будет, но пиковых значений уже быть не должно, уверен Михаил Ведерников.

Он напомнил, что два предыдущих еженедельных выпуска полностью посвятил разбору новых противовирусных ограничений. Тем не менее осталась тема, которую нужно прокомментировать ещё раз: что делать при существующих ограничениях людям с медотводом, а также беременным и кормящим мамам. Он назвал несколько причин, почему перечисленные категории граждан подпадают под ограничения.

Кроме того, губернатор прокомментировал историю со спасением девочки, которая упала в воду с Ольгинского моста, и поблагодарил тех, кому удалось оперативно раскрыть преступление вандалов в Финском парке.

Завершил выпуск он упоминанием важнейшего для страны события десятилетия: 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Традиционно вместе с ней активизируются мошенники, поэтому глава региона рассказал, как отличить официального переписчика. «От всех нас зависит точность и полнота этой исторической работы. Призываю всех принять участие!» – подытожил Михаил Ведерников.