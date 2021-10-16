Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал новое еженедельное видеообращение и опубликовал на своей странице в Instagram.

Он отметил, что эпидситуация в Псковской области остаётся крайне напряжённой. На этом фоне начали циркулировать тревожные слухи. Например, что в инфекционке не хватает кислорода для пациентов. «Уверяю, что аналогичные сообщения появляются каждый раз, когда мы проходим пик распространения инфекции. Ситуация непростая, но в инфекционке достаточно всего – и кислорода, и лекарств», – заявил глава региона.

По его словам, очень важно, что на прошлой неделе было зафиксировано снижение числа новых случаев коронавируса среди школьников. С возобновлением очного обучения рост заболеваемости, безусловно, будет, но пиковых значений уже быть не должно, уверен Михаил Ведерников.

Он напомнил, что два предыдущих еженедельных выпуска полностью посвятил разбору новых противовирусных ограничений. Тем не менее осталась тема, которую нужно прокомментировать ещё раз: что делать при существующих ограничениях людям с медотводом, а также беременным и кормящим мамам. Он назвал несколько причин, почему перечисленные категории граждан подпадают под ограничения.

Кроме того, губернатор прокомментировал историю со спасением девочки, которая упала в воду с Ольгинского моста, и поблагодарил тех, кому удалось оперативно раскрыть преступление вандалов в Финском парке.

Завершил выпуск он упоминанием важнейшего для страны события десятилетия: 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Традиционно вместе с ней активизируются мошенники, поэтому глава региона рассказал, как отличить официального переписчика. «От всех нас зависит точность и полнота этой исторической работы. Призываю всех принять участие!» – подытожил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

16 октября 2021

Участок улицы Новосёлов перекрыт в Пскове
16 октября 2021

Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям региона
16 октября 2021

Михаил Ведерников обсудил со Станиславом Стармолотовым меры приведения в порядок дорог региона
16 октября 2021

Ещё семь человек скончались от коронавируса в Псковской области

16 октября 2021

Губернатор назвал героями псковичей, спасших девочку из ледяной воды
16 октября 2021

Слухи о нехватке кислорода в псковской инфекционке развеял губернатор
16 октября 2021

Более 1000 человек скончались от коронавируса в России за сутки

16 октября 2021

Михаил Ведерников принял участие во Всероссийской переписи населения

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...