О победе без боя, религии и мультфильмах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:02, 20 октября 2021, ПАИ

Приветствую вас, дорогие мои полуночники! Это «Хороший дайджест». С вами на сайте Псковского агентства информации Сергей Владимирович. Минуло 19 октября. Чем интересным этот день отличился от прочих?

«Мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей!» Кажется, эти слова Юрия Визбора намертво впечатали в сознание всего мира, что русский балет - это нечто великое. Вчера отмечали Всемирный день балета. В Великобритании в Ковент-Гардене родилась идея необычной популяризации именно балета – как особого вида хореографического искусства. Там в залах установили камеры и провели прямую трансляцию репетиций Королевского балета Великобритании через интернет и социальные сети. Акция оказалась настолько успешной, что первый же день собрал свыше полумиллиона просмотров. А вы знаете, что каждая приличная балерина носит с собой на репитиции молоток? Им они разбивают «коробочку» пуантов, размягчают её, чтобы было удобнее и безопаснее танцевать.

Очень насмешил вчера господин Гундяев, то есть, патриарх Кирилл, который высказал свою идею предотвращения «колумбайнов». Глава РПЦ искренне считает, что для этого надо преподавать в школах и вузах больше религии. Я, конечно, не патриарх всея Руси, но точно скажу: более жестокой книги, чем Библия, я не читал! «Око за око, зуб за зуб», кто не верит в Иисуса, будут брошены в огонь», Иисус предпочитает, чтобы его последователи изуродовали себя, нежели согрешили и тем заслужили вечное наказание. Это всё оттуда - из Библии! И на мой взгляд, как раз нет более хорошего рассадника для «колумбайнов», чем религия. Любая религия!. Карл Маркс говорил, что она - опиум для народа. Представьте на что способен затуманенный мозг.

Мультсериал «Простоквашино», произведенный киностудий «Союзмультфильм», победил в номинации «Лучший анимационный сериал» Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей «ТЭФИ-Kids». Я отслеживаю в интернете отзывы на все переделки, которые делает «Союзмультфильм». Продолжение мультфильма «Умка» было провальным, люди в большинстве своём не приняли новое «Простоквашино», а сейчас студия готовится выпустить новые серии «Ну, погоди!» Знаете, кто там заменит обаятельного Анатолия Папанова? Гарик Бульдог Харламов! Звучит сразу, как эпитафия всей новинке. Хочется спросить, а где новые оригинальные мультфильмы? Или перелицовывать старые, стяжая былую славу, гораздо выгоднее?



Есть в ПАИ один человек, которого тоже ноги кормят, как и мультипликационного Волка. Это наш фотограф Арсений Тимашов. Он бывает в самых невероятных местах и угадать очень трудно, где он окажется в следующий раз. Сегодня он опубликовал фоторепортаж о том, как идёт большой ремонт в Псковском техническом лицее. Посмотрите! Всегда интересно залянуть туда, куда ещё пока не пускают....



Футбольный клуб «Псков» вышел в финал Кубка МРО «Северо-Запад». Полуфинал должен был состояться 19 октября в Пскове, но команда «Химик» из города Коряжма (Архангельская область) не явилась на матч. Таким образом, ФК «Псков» выходит в финал турнира с первого места. Совершенно неожиданный проход в финал, без игры!

И напоследок расскажу вам о двух котах. Первый - наш псковский код Владыка - получил 20 тысяч фолловеров, то есть, подписчиков в Instagram. Хороший результат. А второй кот «домдвашницы» Алёны Водонаевой получит от своей хозяйки отдельную квартиру. Водонаева ему решила её купить! Вот уж действительно, верно глаголят в народе: «У кого-то щи пустые, а кому-то жемчуг мелкий»..

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!





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